Son dakika haber! Sırt çantasında kaçak içki ve sigara ele geçirilen kişi gözaltına alındı

ELAZIĞ (AA) - Elazığ'ın Sivrice ilçesinde sırt çantasında gümrük kaçağı içki ve sigarayla yakalanan kişi gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, yılbaşı öncesi kentte denetimlerini artırdı.

Bu kapsamda ekipler, Sivrice ilçesinde kaçak içki ve sigara sattığı belirlenerek, takibe alınan bir şüpheliyi durdurdu.

Şüphelinin sırt çantasında yapılan aramada gümrük kaçağı iki şişe içki ile 108 paket sigara bulundu.

Gözaltına alınan şüphelinin jandarmadaki işlemleri sürüyor.

AA / İsmail Şen - Son Dakika Haberleri

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