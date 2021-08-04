Son dakika haber... Silvan'da korkutan çöp yangını
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Son dakika haber... Silvan'da korkutan çöp yangını

Son dakika haber... Silvan'da korkutan çöp yangını
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Edinilen son dakika gelişmesine göre Diyarbakır'ın Silvan ilçesinde, bazı çocuklar mahallede bulunan çöpleri ateşe verdi.

Diyarbakır'ın Silvan ilçesinde, bazı çocuklar mahallede bulunan çöpleri ateşe verdi. Yangın çevredeki vatandaşların müdahalesiyle ağaçlık alanlara ve evlere sıçramadan söndürüldü.

Olay, Diyarbakır'ın Silvan ilçesi Kale Mahallesi Değirmen Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre, sokakta oyun oynayan çocuklar sokak içerisinde gelişi güzel bırakılan çöpleri ateşe verdi. Dumanlar bir anda mahalleyi sararken, dumanları gören çevredeki vatandaşlar yangına müdahale sokakta bulunan ağaçlık alanlara ve evlere sıçramadan kısa sürede söndürdü.

Olay yerine gelen itfaiye ve polis ekipleri ise yangınla ilgili inceleme başlattı. - DİYARBAKIR

Son dakika haber... Silvan'da korkutan çöp yangını

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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