Son dakika haber: ŞANLIURFA - İhbara giden polis hırsızı suçüstü yakaladı
Edinilen son dakika haberine göre Şüphelilerin binaya giriş ve çıkışının güvenlik kamerası görüntüleri Şüphelinin tekrar binaya gelişi Polis ekiplerinin binaya gelişi ve şüphelinin üstünün aranması Şüphelinin gözaltına alınması Hırsızlığın yaşandığı binada Bina bahçesi ve güvenlik kameraları ŞANLIURFA - Şanlıurfa'nın...
ŞANLIURFA (AA) - Şüphelilerin binaya giriş ve çıkışının güvenlik kamerası görüntüleri
Şüphelinin tekrar binaya gelişi
Polis ekiplerinin binaya gelişi ve şüphelinin üstünün aranması
Şüphelinin gözaltına alınması
Hırsızlığın yaşandığı binada
Bina bahçesi ve güvenlik kameraları ŞANLIURFA - Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde bir binada hırsızlık yaptığı öne sürülen şüpheli, polisin incelemesi sürerken binaya tekrar gelince yakalandı.