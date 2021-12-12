Son dakika haber: ŞANLIURFA - İhbara giden polis hırsızı suçüstü yakaladı - Haberler
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Son dakika haber: ŞANLIURFA - İhbara giden polis hırsızı suçüstü yakaladı

AA / Cuma Sarı - Haberler | Güncel

Edinilen son dakika haberine göre Şüphelilerin binaya giriş ve çıkışının güvenlik kamerası görüntüleri Şüphelinin tekrar binaya gelişi Polis ekiplerinin binaya gelişi ve şüphelinin üstünün aranması Şüphelinin gözaltına alınması Hırsızlığın yaşandığı binada Bina bahçesi ve güvenlik kameraları ŞANLIURFA - Şanlıurfa'nın...

ŞANLIURFA (AA) - Şüphelilerin binaya giriş ve çıkışının güvenlik kamerası görüntüleri

Şüphelinin tekrar binaya gelişi

Polis ekiplerinin binaya gelişi ve şüphelinin üstünün aranması

Şüphelinin gözaltına alınması

Hırsızlığın yaşandığı binada

Bina bahçesi ve güvenlik kameraları ŞANLIURFA - Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde bir binada hırsızlık yaptığı öne sürülen şüpheli, polisin incelemesi sürerken binaya tekrar gelince yakalandı.

Son dakika haber: ŞANLIURFA - İhbara giden polis hırsızı suçüstü yakaladı

Son dakika haber: ŞANLIURFA - İhbara giden polis hırsızı suçüstü yakaladı

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AA / Cuma Sarı - Son Dakika Haberleri

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