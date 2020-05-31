Son dakika haber! Şanlıurfa'da 1 mahalle ve 5 bina karantinaya alındı
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Son dakika haber! Şanlıurfa'da 1 mahalle ve 5 bina karantinaya alındı

Son dakika genel haberine göre - Şanlıurfa'da 1 mahalle ve 5 bina karantinaya alındı Şanlıurfa'da yeni tip korona virüs (Covid-19) tedbirleri kapsamında bir mahalle ve 5 bina karantinaya alındı.

31.05.2020 18:06 | Son Güncelleme: 31.05.2020 18:10

- Şanlıurfa'da 1 mahalle ve 5 bina karantinaya alındı

ŞANLIURFA - Şanlıurfa'da yeni tip korona virüs (Covid-19) tedbirleri kapsamında bir mahalle ve 5 bina karantinaya alındı.

Şanlıurfa Valiliğinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Suruç, Eyyübiye, Karaköprü ve Viranşehir ilçelerinde yaşayan bazı vatandaşların Covid-19 test sonuçları pozitif çıktı.

Bunun üzerine İl Hıfzıssıhha Kurulunca salgınla mücadele kapsamında Suruç ilçesi kırsal Ağırtaş Mahallesinin tamamı, Eyyübiye ilçesinin Süleymanşah ve Osmanlı Mahallesi, Karaköprü ilçesinin Doğukent Mahallesi ile Viranşehir ilçesinin Yenişehir ve Kışla mahallelerindeki 5 bina, 14 gün karantinaya alınması kararlaştırıldı.

Öte yandan Siverek, Eyyübiye, Haliliye ve Karaköprü ilçelerindeki 7 bina ile 2. Organize Sanayi Sitesi'nde faaliyet gösteren tekstil firmasında yeni korona virüs vakalarının tespit edilmemesi üzerine 14 günlük karantina uygulaması son buldu.

Son dakika haber! Şanlıurfa'da 1 mahalle ve 5 bina karantinaya alındı

Kaynak: İHA

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