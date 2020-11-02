Son dakika haber! Samsun'da Kovid-19 tedbirlerine uymayanlara 980 bin 773 lira ceza
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Son dakika haber! Samsun'da Kovid-19 tedbirlerine uymayanlara 980 bin 773 lira ceza

02.11.2020 15:47 | Son Güncelleme: 02.11.2020 15:50
Son dakika haber! Samsun'da Kovid-19 tedbirlerine uymayanlara 980 bin 773 lira ceza

Son dakika haberlerine göre Samsun'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerine uymayanlara 980 bin 773 lira ceza uygulandı.

Samsun'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerine uymayanlara 980 bin 773 lira ceza uygulandı.

İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince genelgeler kapsamında il genelinde Kovid-19 denetimleri gerçekleştirildi.

Polis ekiplerince, 5326 sayılı Kabahatler Kanunu kapsamında 233 kişiye 173 bin 322 lira, 1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanunu kapsamında 786 kişiye 772 bin 801 lira idari para cezası uygulandı.

Jandarma ekiplerince ise 1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanunu kapsamında 12 kişiye 34 bin 650 lira idari para cezası kesildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Recep Bilek

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