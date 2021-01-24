Son dakika haber! Rusya'da son 24 saatte 21 bin 127 vaka

Son dakika gelişmesine göre Rusya'da son 24 saatte 21 bin 127 kişide daha koronavirüs (Covid-19) tespit edildi.

Rusya'da son 24 saatte 21 bin 127 kişide daha koronavirüs (Covid-19) tespit edildi. Ülkede toplam vaka sayısı 3 milyon 719 bin 400'e çıktı.

Rusya'da son 24 saatte 21 bin 127 kişide daha virüs tespit edilmesiyle toplam vaka sayısı 3 milyon 719 bin 400'e yükseldi. Rusya Sağlık Bakanlığı, ülkede 491 kişinin daha öldüğünü, toplam can kaybının ise 69 bin 462'ye çıktığını açıkladı.

AŞI UYGULAMASI AVM, TİYATRO MERKEZLERİNDE YAPILIYOR

Öte yandan, Rusya'da koronavirüs salgınına karşı başlatılan kitlesel aşılama, alışveriş merkezleri ve tiyatro binası gibi kültür sanat merkezlerinde de uygulanıyor. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in talimatıyla başlayan kitlesel aşılama, Gamaleya Ulusal Epidemiyoloji ve Mikrobiyoloji Enstitüsünün geliştirdiği "Sputnik V" aşısıyla yapılıyor. Aşılama sürecine 18 yaş üstü tüm vatandaşlar ücretsiz katılabilirken, kronik, alerjik ve solunum yolu enfeksiyonları hastalığı olanlar ile hamile ve emzirme dönemindeki kadınlar aşı yaptıramıyor.

- Rusya

Kaynak: Demirören Haber Ajansı