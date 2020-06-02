Son dakika haber... Polisin kaza yapan alkollü sürücü ile imtihanı
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Son dakika haber... Polisin kaza yapan alkollü sürücü ile imtihanı

Bir son dakika haberine göre Manisa'da kaza yapan yabancı uyruklu alkollü sürücü, polise zor anlar yaşattı.

Son dakika haber... Polisin kaza yapan alkollü sürücü ile imtihanı
02.06.2020 01:19 | Son Güncelleme: 02.06.2020 01:22

Manisa'da kaza yapan yabancı uyruklu alkollü sürücü, polise zor anlar yaşattı. Israrla polise kimliğini vermek istemeyen ve agresif hareketlerde bulunan sürücüye karşı polis, adeta sabır imtihanı verdi.

Edinilen bilgiye göre, yabancı uyruklu olduğu öğrenilen A.A, 20 MA 0578 plakalı otomobiliyle Manisa'nın Yunusemre ilçesi Atatürk Mahallesi 5909 Sokak'tan geçen sulama kanalının demir korkuluklarına çarptı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Kendi imkanlarıyla araçtan çıkan sürücü, aşırı alkolün de etkisiyle sağlık ekiplerinin kendisine müdahalesini kabul etmedi. Yabancı uyruklu olduğu öğrenilen alkollü sürücü polise de güçlük çıkardı. Israrla polise kimliğini vermek istemeyen ve agresif hareketlerde bulunan sürücüye karşı polis, adeta sabır imtihanı verdi. Yaklaşık bir saatlik ikna çabalarının ardından polis aracına bindirilen A.A. sağlık kontrolü için Manisa Şehir Hastanesine götürüldü. Yapılan sağlık kontrolünün ardından sürücü emniyete sevk edildi. - MANİSA

Kaynak: İHA

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