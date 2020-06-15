Son dakika haber! PENDİK'TE BİSİKLET HIRSIZLIĞI KAMERADA
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Son dakika haber! PENDİK'TE BİSİKLET HIRSIZLIĞI KAMERADA

Son dakika haberleri: Pendik'te 4 katlı binanın önündeki demire kilitli olan bisiklet, kimliği tespit edilemeyen 3 kişi tarafından çalındı.

15.06.2020 09:45 | Son Güncelleme: 15.06.2020 09:50

Pendik'te 4 katlı binanın önündeki demire kilitli olan bisiklet, kimliği tespit edilemeyen 3 kişi tarafından çalındı. Hırsızlık anı binanın güvenlik kameralarına yansıdı.

Olay, Cuma akşam saatlerinde Fevzi Çakmak Mahallesi Cem Sultan Sokak üzerinde bulunan 4 katlı binanın önünde meydana geldi. İddialara göre, Muhsin Yılmaz bir süre dolaştığı bisikletini oturduğu binanın önündeki demirlere kilitleyerek evine gitti. Bisikleti gören 3 kişi, önce sokakta keşif yaptı. Daha sonra gelen şüphelilerden biri kilidi kırıp bisikleti çaldı. O anlar binanın güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı. Polis, hırsızları yakalamak için çalışma başlattı.

"HIRSIZLARIN PEŞİNDEN KOŞTUM"

Bisikleti çalınan Muhsin Yılmaz, "Dün gece 23.30 gibi kapımızın önünde bisikletimiz çalındı. Hanım ses duydu, bana söyledi. Ben de hızlıca evden çıkıp hırsızların peşinden koştum. 3 kişilerdi, benim koştuğumu görünce kaçıp gittiler. Durumu karakola bildirdim. Kameralarda da 3 kişi olduğu görülüyor. Önce keşif yapıyorlar, daha sonra 15 dakika sonra gelip kilidini kırıp, bisikleti alıp gidiyorlar. Hırsızların yakalanmasını istiyoruz" dedi.

Son dakika haber! PENDİK'TE BİSİKLET HIRSIZLIĞI KAMERADA

Kaynak: DHA

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