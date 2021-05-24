Son dakika haber! Osmaniye'de uyuşturucu ticareti yapan şüpheli gözaltına alındı

Edinilen son dakika gelişmesine göre Osmaniye'de uyuşturucu ticareti yaptığı belirlenen şüpheli gözaltına alındı.

Osmaniye'de uyuşturucu ticareti yaptığı belirlenen şüpheli gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucuyla mücadele kapsamında T.K. isimli şahsın üst aramasında 10,58 gram bonzai ile 6 adet yeşil reçeteye tabi ilaç ele geçirdi.

Gözaltına alınan şahsın ikametinde yapılan aramada 1 kilo 32 gram bonzai, 15 adet yeşil reçeteye tabi hap ile bonzai yapımında kullanılan sıvı ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından şahıs "Uyuşturucu veya uyarıcı maddeleri ruhsatsız veya ruhsata aykırı olarak imal, ithal veya ihraç" suçu kapsamında adliyeye sevk edilecek. - OSMANİYE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı