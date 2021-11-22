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Son dakika haber! Organize suç örgütü operasyonunda gözaltına alınan 2 zanlı tutuklandı

AA / Uğur İslamoğlu - Haberler | Güncel
Son dakika haber! Organize suç örgütü operasyonunda gözaltına alınan 2 zanlı tutuklandı

Son dakika haberler... İstanbul'da organize suç örgütlerine yönelik gerçekleştirilen operasyonda gözaltına alınan 2 şüpheli, sevk edildikleri mahkemece tutuklandı.

İSTANBUL (AA) - İstanbul'da organize suç örgütlerine yönelik gerçekleştirilen operasyonda gözaltına alınan 2 şüpheli, sevk edildikleri mahkemece tutuklandı.

İstanbul Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından suç örgütlerinin deşifre edilmesi, etkinlik alanlarının belirlenmesi ve aralarındaki yapının ortaya konulabilmesi için yürütülen çalışmalar kapsamında önceki gün düzenlenen operasyonda, yasa dışı faaliyet yürüttüğü belirlenen bir şebekenin lideri ve yöneticisi yakalandı.

Gözaltına alınan örgüt lideri Güniz A. ile örgütün yöneticisi Mustafa Kemal Y, emniyetteki sorgularının ardından adliyeye sevk edildi.

İki şüphelinin mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildiği bildirildi.

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AA / Uğur İslamoğlu - Son Dakika Haberleri

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