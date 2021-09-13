Son dakika haber... Muğla Orman Bölge Müdürü: 15 günlük yangınlarda 52 bin hektar alan zarar gördü

MUĞLA Orman Bölge Müdürü Yasin Yaprak, Muğla'nın 9 ilçesindeki orman yangını sürecini ve yürütülen çalışmaları basın toplantısıyla değerlendirdi. Müdür Yaprak, 15 günlük yangınlarda 52 bin hektar alanın zarar gördüğünü, bu alanların imara açılmasının mümkün olmadığını söyledi.

Muğla'nın Bodrum, Milas, Köyceğiz, Marmaris, Fethiye, Seydikemer, Menteşe, Yatağan ve Datça ilçelerinde temmuz ayının sonu ve ağustos ayında çıkan orman yangınlarında yaklaşık 52 bin hektar alan zarar gördü. 62 mahallede 13 bin 768 hane ve 38 bin 715 kişi tahliye edildi. Yangın gruplarına destek veren 1 kişi yaşamını yitirdi. Söndürme çalışmalarına 12 bin 352 işçi, 2 bin 870 araç, 7 uçak, 39 helikopter, 2 İHA ve 66 TOMA ile Kıyı Güvenlik Komutanlığı, Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü, Denizcilik Genel Müdürlüğü ve Deniz Kuvvetleri Komutanlığı ekipleri katıldı.