Son dakika haber... Muğla Orman Bölge Müdürü: 15 günlük yangınlarda 52 bin hektar alan zarar gördü - Haberler
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Son dakika haber... Muğla Orman Bölge Müdürü: 15 günlük yangınlarda 52 bin hektar alan zarar gördü

Demirören Haber Ajansı / Cavit Akgün - Haberler | Güncel
Son dakika haber... Muğla Orman Bölge Müdürü: 15 günlük yangınlarda 52 bin hektar alan zarar gördü

Son dakika haberleri... MUĞLA Orman Bölge Müdürü Yasin Yaprak, Muğla'nın 9 ilçesindeki orman yangını sürecini ve yürütülen çalışmaları basın toplantısıyla değerlendirdi.

MUĞLA Orman Bölge Müdürü Yasin Yaprak, Muğla'nın 9 ilçesindeki orman yangını sürecini ve yürütülen çalışmaları basın toplantısıyla değerlendirdi. Müdür Yaprak, 15 günlük yangınlarda 52 bin hektar alanın zarar gördüğünü, bu alanların imara açılmasının mümkün olmadığını söyledi.

Muğla'nın Bodrum, Milas, Köyceğiz, Marmaris, Fethiye, Seydikemer, Menteşe, Yatağan ve Datça ilçelerinde temmuz ayının sonu ve ağustos ayında çıkan orman yangınlarında yaklaşık 52 bin hektar alan zarar gördü. 62 mahallede 13 bin 768 hane ve 38 bin 715 kişi tahliye edildi. Yangın gruplarına destek veren 1 kişi yaşamını yitirdi. Söndürme çalışmalarına 12 bin 352 işçi, 2 bin 870 araç, 7 uçak, 39 helikopter, 2 İHA ve 66 TOMA ile Kıyı Güvenlik Komutanlığı, Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü, Denizcilik Genel Müdürlüğü ve Deniz Kuvvetleri Komutanlığı ekipleri katıldı.

Ula Yangın Yönetim Merkezi'nde basın toplantısı düzenleyen Muğla Orman Bölge Müdürü Yasin Yaprak, 29 Temmuz'da Marmaris yangınıyla başlayan ve 12 Ağustos'ta Köyceğiz yangınının kontrol altına alınmasıyla sona eren 15 günlük süreçte neler yaşandığını yaptığı sunumla detaylı bir şekilde anlattı. Müdür Yaprak, yangınların kontrol altına alınmasıyla soğutma çalışmalarının yapıldığını belirterek, "Şu an itibariyle yangın bölgelerinde kesim işleri sürüyor. Kesimin ve saha temizliğinin ardından yanan alanlarda ağaçlandırma çalışmalarına başlanacak. 15 günde 75 yangınla mücadele ettik. Bu süreçte 45 orman yangını, 30 ziraat yangını çıktı. 29 Temmuz'da sıcaklık 45 derece, nem ise yüzde 10'un altında gerçekleşti. Zarar gören 60 bin hektar alanın 52 bin hektarı orman alanı" dedi.

Yaprak, Marmaris yangınının çok hızlı şekilde yerleşim yerlerini tehdit ederek büyüdüğünü belirterek, sözlerini şöyle sürdürdü;

"İlk önceliğimiz can ve mal kaybının yaşanmamasıydı. İlk andan itibaren hem kara hem hava araçları buna göre yönlendirildi. Buna rağmen yangının ilk günü Şahin Akdemir isimli kardeşimiz hayatını kaybetti. Muğla bölgesindeki yangınların büyümesi nedeniyle ortalık afet haline dönüştüğü. Bu süreçte vatandaşlar, diğer kamu kurum ve kuruluşlar ile özel sektörler tek vücut haline geldi. Yangınlar sürecinde emeği geçen ve desteği olan herkese teşekkür ediyorum.  Ormanlar anayasanın 169'uncu maddesine göre korunuyor. Yanan alanların yapılaşmaya ve imara açılması mümkün değil."


Son dakika haber... Muğla Orman Bölge Müdürü: 15 günlük yangınlarda 52 bin hektar alan zarar gördü

Son dakika haber... Muğla Orman Bölge Müdürü: 15 günlük yangınlarda 52 bin hektar alan zarar gördü

Son dakika haber... Muğla Orman Bölge Müdürü: 15 günlük yangınlarda 52 bin hektar alan zarar gördü

Son dakika haber... Muğla Orman Bölge Müdürü: 15 günlük yangınlarda 52 bin hektar alan zarar gördü

Son dakika haber... Muğla Orman Bölge Müdürü: 15 günlük yangınlarda 52 bin hektar alan zarar gördü

Son dakika haber... Muğla Orman Bölge Müdürü: 15 günlük yangınlarda 52 bin hektar alan zarar gördü

Demirören Haber Ajansı / Cavit Akgün - Son Dakika Haberleri
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