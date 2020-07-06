Son dakika haber... Mardin'de seyir halindeki araç alev aldı Gelen son dakika haberine göre Mardin'in Dargeçit ilçesinde seyir halindeki çöp toplama aracı henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı alev aldı.

Mardin'in Dargeçit ilçesinde seyir halindeki çöp toplama aracı henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı alev aldı. Alevlerin kapladığı araç, kullanılamaz hale geldi.

Olay, Sümer Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Şükrü Durgun idaresindeki çöp toplama aracı, seyir halindeyken henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı alev aldı. Aracın kasa kısmının yandığını gören şoför, kamyonu durdurup indikten sonra itfaiyeye haber verdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yanan çöp kamyonuna müdahale ederek kısa sürede söndürdü.

Çöp toplama aracı kullanılamaz hale gelirken, olayla ilgili inceleme başlatıldı. - MARDİN

Kaynak: İHA