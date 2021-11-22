Son dakika haber... Manisa'da derbiyi izlerken fenalaşan kişi hastanede öldü
Gelen son dakika haberlerine göre Manisa'nın Alaşehir ilçesinde dün akşam oynanan Galatasaray - Fenerbahçe maçını izlerken fenalaşan kişi, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.
MANİSA (AA) - Manisa'nın Alaşehir ilçesinde dün akşam oynanan Galatasaray - Fenerbahçe maçını izlerken fenalaşan kişi, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.
Alınan bilgiye göre, Tepeköy Mahallesi'ndeki kahvehanede derbi maçını izleyen Ahmet Uysal (65), karşılaşmanın sonlarına doğru fenalaşarak yere düştü.
Kahvehanedekiler tarafından ilçedeki özel hastaneye götürülen Uysal, müdahaleye rağmen yaşamını yitirdi.
Uysal'ın cenazesi, kesin ölüm sebebinin belirlenmesi için İzmir Adli Tıp Kurumuna gönderildi.
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AA / Ahmet Bayram - Son Dakika Haberleri