Son dakika haber... KÜRESEL PİYASALAR-Dolar euroya karşı 5 haftanın zirvesinde
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Son dakika haber... KÜRESEL PİYASALAR-Dolar euroya karşı 5 haftanın zirvesinde

18.01.2021 16:19 | Son Güncelleme: 18.01.2021 16:47
Son dakika haber... KÜRESEL PİYASALAR-Dolar euroya karşı 5 haftanın zirvesinde

Son dakika haberi... Yatırımcılar Joe Biden yönetiminin bu hafta Beyaz Saray'a girmesini ve bazı aksamalara karşın Pfizer'dan aşı gelişi sürerken, Pazartesi günü dolar euro karşısında beş haftanın en yüksek düzeylerinde işlem gördü.

Yatırımcılar Joe Biden yönetiminin bu hafta Beyaz Saray'a girmesini ve bazı aksamalara karşın Pfizer'dan aşı gelişi sürerken, Pazartesi günü dolar euro karşısında beş haftanın en yüksek düzeylerinde işlem gördü.

Küresel düzeyde Covid-19 bazlı artan kısıtlamaların etkilerinin de hafiflediği piyasalarda euro dolar karşısında yüzde 0.15 düşüşle 1.20564 dolar düzeyine kadar geriledi. Böylece, euronun dolar karşısındaki bir aylık gerilemesi yüzde 1.52 düzeyini buldu.

Diğer yandan, Avrupa'daki diğer başlıca borsalardaki endekslerle birlikte yeni güne ekside başlayan Frankfurt Borsası'nın Endeksi DAX, coronavirüs gelişmeleri ve Almanya Hıristiyan Demokrat Parti liderliğine Armin Laschet'in seçilmesinin de etkisiyle artıya geçti. Yeni güne yüzde 0.55 düşüşle başlayan DAX Endeksi yüzde 0.25 artıya geçerken, işlemlere ekside başlayan Londra'da FTSE 100 ve Paris'te CAC 40 endeksleri de yatay düzeylere yükseldi.ABD'deki borsalar, Martin Luther King Günü nedeniyle bugün kapalı.

 


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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