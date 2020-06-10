Son dakika haber | Kırşehir TSO'dan eğitim iş birliği protokolü
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Son dakika haber | Kırşehir TSO'dan eğitim iş birliği protokolü

Son dakika gelişmesine göre Kırşehir Ticaret ve Sanayi Odası (TSO) Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Yılmaz, oda üyelerinin birinci derece yakınlarına eğitim desteği verileceğini bildirdi.

Son dakika haber | Kırşehir TSO'dan eğitim iş birliği protokolü
10.06.2020 17:15 | Son Güncelleme: 10.06.2020 17:23

Kırşehir Ticaret ve Sanayi Odası (TSO) Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Yılmaz, oda üyelerinin birinci derece yakınlarına eğitim desteği verileceğini bildirdi.

Yılmaz, yaptığı yazılı açıklamada, TSO Konferans Salonunda haftalık yönetim kurulu toplantısının gerçekleştirildiğini belirtti.

Son bir hafta içerisinde odaya 5 yeni işletme kaydı yapıldığını aktaran Yılmaz, koronavirüs salgını sürecinde ve normalleşme döneminde de sorunsuz hizmet verdiklerini hatırlattı.

Oda üyelerine yönelik eğitim iş birliği protokolü hazırladıklarını vurgulayan Yılmaz, "KTO Karatay Üniversitesi ile protokol imzaladık. 2020-2021 akademik yılında geçerli olmak üzere Kırşehir Ticaret ve Sanayi Odası üyeleri, birinci derece yakınları ve eşlerinin KTO Karatay Üniversitesi lisans ve önlisans programlarına kayıt yaptırmaları halinde öğrenim ücretinden yüzde 15 bursu ve kalan kısımları için ise 8 eşit ödeme imkanı sağlanacak. Öğrencilerimizin yanındayız ve onlara başarılar dileriz. " ifadelerini kullandı.

Toplantı diğer gündem maddelerinin görüşülerek karara bağlanmasıyla sona erdi.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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