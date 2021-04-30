Son dakika haber: Kerkük'te emniyet müdürlüğü önünde patlama: 2 yaralı
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Son dakika haber: Kerkük'te emniyet müdürlüğü önünde patlama: 2 yaralı

Son dakika haber: Kerkük'te emniyet müdürlüğü önünde patlama: 2 yaralı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Son dakika 3. sayfa haberi: Irak'ın Kerkük kentinde emniyet müdürlüğü binasına girmeye çalışan intihar bombacısının güvenlik güçleri tarafından vurulması sonucu üzerindeki patlayıcının infilak ettiği ve 2 güvenlik mensubunun yaralandığı belirtildi.

Irak'ın Kerkük kentinde emniyet müdürlüğü binasına girmeye çalışan intihar bombacısının güvenlik güçleri tarafından vurulması sonucu üzerindeki patlayıcının infilak ettiği ve 2 güvenlik mensubunun yaralandığı belirtildi.

Irak'ın Kerkük kentinde emniyet müdürlüğü binasına girmeye çalışan intihar bombacısı güvenlik güçleri tarafından etkisiz hale getirildi. Irak Başbakanlığına bağlı medya güvenlik ağı tarafından yapılan açıklamada, güvenlik güçlerinin intihar bombacısına ateş etmesi sonucu kurşunların saldırganın üzerindeki bomba düzeneğine isabet ettiği ve patlama meydana geldiği belirtildi.

Patlama sonucu 2 güvenlik mensubunun yaralandığı kaydedildi. - KERKÜK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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