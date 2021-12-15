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Son dakika haber! En fazla kazandıran yatırım fonları

Son dakika haber! En fazla kazandıran yatırım fonları
AA / Bahar Kara - Haberler | Ekonomi

Gelen son dakika haberlerine göre Yatırım fonları arasında günün en fazla kazandıranları, yüzde 6,06 ile "QNB Finans Portföy A.B.D. Dolar Yab. BYF", yüzde 5,24 ile "QNB Finans Portföy Altın BYF" ve yüzde 4,53 ile "Ziraat Port. BIST Likit Bank. End.His.Sen. Yğ. BYF" oldu.

Yatırım fonları arasında günün en fazla kazandıranları, yüzde 6,06 ile "QNB Finans Portföy A.B.D. Dolar Yab. BYF", yüzde 5,24 ile "QNB Finans Portföy Altın BYF" ve yüzde 4,53 ile "Ziraat Port. BIST Likit Bank. End.His.Sen. Yğ. BYF" oldu.

Yatırım fonları içinde günün en fazla kazandıran 10 fonu şöyle:

AdFon FiyatıFon Getiri (%)
QNB Finans Portföy A.B.D. Dolar Yab. BYF1.375,7968726,06
QNB Finans Portföy Altın BYF72,1493335,24
Ziraat Port. BIST Likit Bank. End.His.Sen. Yğ. BYF18,0672454,53
QNB Finans Portföy Gümüş BYF65,7551514,20
İş Portföy BIST Banka End. His. Sen. Fonu (HSYF)0,0639414,17
TEB Portföy BIST Banka Endeksi Hisse Senedi Fonu1,1020313,97
Ak Portföy BIST Banka End. His. Sen. Fonu (HSYF)0,1266453,96
Ziraat Port. Yıldız P. Lik. Tem. End. His.Sen.Y.BYF28,0291783,77
Ziraat Portföy Altın Katılım BYF82,6417313,70
Ak Portföy BIST Temettü 25 End.His.S.F.(His.Sen.Y.)0,0500873,55
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

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AA / Bahar Kara - Ekonomi Haberleri

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