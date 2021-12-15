Son dakika haber! En fazla kazandıran yatırım fonları
AA / Bahar Kara - Haberler | Ekonomi
Gelen son dakika haberlerine göre Yatırım fonları arasında günün en fazla kazandıranları, yüzde 6,06 ile "QNB Finans Portföy A.B.D. Dolar Yab. BYF", yüzde 5,24 ile "QNB Finans Portföy Altın BYF" ve yüzde 4,53 ile "Ziraat Port. BIST Likit Bank. End.His.Sen. Yğ. BYF" oldu.
Yatırım fonları arasında günün en fazla kazandıranları, yüzde 6,06 ile "QNB Finans Portföy A.B.D. Dolar Yab. BYF", yüzde 5,24 ile "QNB Finans Portföy Altın BYF" ve yüzde 4,53 ile "Ziraat Port. BIST Likit Bank. End.His.Sen. Yğ. BYF" oldu.
Yatırım fonları içinde günün en fazla kazandıran 10 fonu şöyle:
|Ad
|Fon Fiyatı
|Fon Getiri (%)
|QNB Finans Portföy A.B.D. Dolar Yab. BYF
|1.375,796872
|6,06
|QNB Finans Portföy Altın BYF
|72,149333
|5,24
|Ziraat Port. BIST Likit Bank. End.His.Sen. Yğ. BYF
|18,067245
|4,53
|QNB Finans Portföy Gümüş BYF
|65,755151
|4,20
|İş Portföy BIST Banka End. His. Sen. Fonu (HSYF)
|0,063941
|4,17
|TEB Portföy BIST Banka Endeksi Hisse Senedi Fonu
|1,102031
|3,97
|Ak Portföy BIST Banka End. His. Sen. Fonu (HSYF)
|0,126645
|3,96
|Ziraat Port. Yıldız P. Lik. Tem. End. His.Sen.Y.BYF
|28,029178
|3,77
|Ziraat Portföy Altın Katılım BYF
|82,641731
|3,70
|Ak Portföy BIST Temettü 25 End.His.S.F.(His.Sen.Y.)
|0,050087
|3,55
#MerkezBankası 'nın dolara yaptığı müdahaleleri doğru buluyor musunuz?— Haberler (@Haberler) December 13, 2021
AA / Bahar Kara - Ekonomi Haberleri
Haberi Kaydet
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
500