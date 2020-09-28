Freni boşalan kamyonet kömür bandına çarptı: 1 ölü, 7 yaralı
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Freni boşalan kamyonet kömür bandına çarptı: 1 ölü, 7 yaralı

28.09.2020 19:05 | Son Güncelleme: 28.09.2020 19:24

Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde freni boşalan kamyonetin kömür bandına çarpması sonucu 1 kişi öldü, 7 kişi yaralandı.

Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde freni boşalan kamyonetin kömür bandına çarpması sonucu 1 kişi öldü, 7 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Afşin-Elbistan Linyitleri Kömür İşletmesinde görev yapan M.B'nin kullandığı kamyonetin freni boşaldı.

Kontrolden çıkan kamyonet, işletme sahasında bulunan kömür bandına çarparak durabildi.

Kazada kamyonette bulunan işçilerden Mehmet Kebeli olay yerinde hayatını kaybederken, sürücü ile 6 kişi yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Servis ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Yaralılar ambulanslarla Elbistan ve Afşin Devlet Hastanelerine kaldırıldı.

Freni boşalan kamyonet kömür bandına çarptı: 1 ölü, 7 yaralı
Freni boşalan kamyonet kömür bandına çarptı: 1 ölü, 7 yaralı
Freni boşalan kamyonet kömür bandına çarptı: 1 ölü, 7 yaralı
Freni boşalan kamyonet kömür bandına çarptı: 1 ölü, 7 yaralı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ali Öztürk

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