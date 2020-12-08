Son dakika haber | İstanbul'da jandarma ekipleri şehirler arası otobüslerde Kovid-19 tedbirlerini denetledi

Son dakika gündem haberine göre İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri kapsamında şehirler arası otobüslerde denetim yaptı.

İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri kapsamında şehirler arası otobüslerde denetim yaptı.

Jandarma ekipleri, Paşaköy gişelerindeki denetimlerde, şehirler arası yolcu taşımacılığı yapan otobüslerde yolcuların HES kodunu, maske takıp takmadığını ve sosyal mesafeye uyulup uyulmadığını kontrol etti.

Ekipler otobüslerde "14 kural levhası" ve dezenfektan kiti olup olmadığını da baktı.

Denetimler gün boyu sürecek.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Metin Tokgöz