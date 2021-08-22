Son dakika haber: İran'ın yeni Dışişleri Bakanı olması beklenen Abdullahiyan'dan, dış politikaya ilişkin açıklama Açıklaması
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Son dakika haber: İran'ın yeni Dışişleri Bakanı olması beklenen Abdullahiyan'dan, dış politikaya ilişkin açıklama Açıklaması

Son dakika haber: İran'ın yeni Dışişleri Bakanı olması beklenen Abdullahiyan'dan, dış politikaya ilişkin açıklama Açıklaması
Anadolu Ajansı - Haberler | Güncel

Son dakika haber: İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi'nin, Dışişleri Bakanı olarak aday gösterdiği, muhafazakar kimliğiyle tanınan Hüseyin Emir Abdullahiyan, yaptırımların etkisiz hale getirilmesi için çalışacaklarını ancak nükleer anlaşmayı dış politikanın odağı haline getirmeyeceklerini söyledi.

İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi'nin, Dışişleri Bakanı olarak aday gösterdiği, muhafazakar kimliğiyle tanınan Hüseyin Emir Abdullahiyan, yaptırımların etkisiz hale getirilmesi için çalışacaklarını ancak nükleer anlaşmayı dış politikanın odağı haline getirmeyeceklerini söyledi.

İran devlet televizyonunun haberine göre, Reisi'nin yeni kabine için önerdiği isimlerin yetkinliğine yönelik Mecliste dün başlayan görüşmeler ikinci gününde de devam etti.

Ulusal Güvenlik ve Dış Politika Komisyonu, Dışişleri Bakanı olarak aday gösterilen Abdullahiyan'ın yetkinliğini teyit etti.

Mecliste milletvekillerine hitap eden Abdullahiyan'ın önceki hükümet dönemindeki dış politika tercihlerini eleştirmesi dikkati çekti.

Abdullahiyan, 2018'de eski ABD Başkanı Donald Trump yönetimindeki Washington'un tek taraflı çekildiği nükleer anlaşmayı canlandırmak için Batı ile sürdürülen müzakerelere ilişkin, "Dış politikamızı nükleer anlaşmaya bağlamayacağız. Nükleer anlaşma bakanlığı olmayacağız." dedi.

Müzakereleri sürdüreceklerini söyleyen Abdullahiyan, "Müzakereyi bir diplomasi aracı olarak görüyoruz ve mantıklı bir müzakere masasından asla kaçmayacağız. Yaptırımları etkisiz hale getirmek ve kaldırmak için elimizden geleni yapacağız." ifadelerini kullandı.

Dengeli, Asya ve komşulara odaklı bir dış politika benimseyeceklerini dile getiren Abdullahiyan, şöyle devam etti:

"Dış politikamız bir bölgeyle ya da bir alanla sınırlı kalmayacak. Birkaç ülkeyi dış politika önceliklerimiz olarak belirleyeceğiz ve bu alanlardaki politikalarımızı uygulamak için belirlenen takvime göre adımlar atacağız. Bununla birlikte komşular ve Asya odaklı dış politika ile İslam ülkeleriyle ilişkileri güçlendirmek birinci önceliğimiz olacaktır."

Dışişleri Bakanlığı için aday gösterilen Abdullahiyan, Batı'ya karşı mesafeli

Eski Cumhurbaşkanı Mahmud Ahmedinejad döneminde bir süre Bahreyn Büyükelçisi olarak görev yapan Abdullahiyan, daha sonra Ahmedinejad ve Hasan Ruhani dönemlerinde Arap ve Afrika İşlerinden Sorumlu Dışişleri Bakan Yardımcılığı yaptı. Abdullahiyan, son olarak Meclis Başkanı Muhammed Bakır Kalibaf'ın Uluslararası İlişkilerden Sorumlu Özel Yardımcılığı görevini yürütüyordu.

Devrim Muhafızları Ordusuna yakın görünen ve Batı'ya karşı mesafeli politikaları destekleyen Abdullahiyan, Meclisten güvenoyu alması halinde nükleer anlaşmayı canlandırmak için Batı ile sürdürülen müzakerelere yön verecek.

Muhafazakar kimliğiyle bilinen Cumhurbaşkanı Reisi'nin yeni kabine için önerdiği isimlere yönelik güven oylaması süreci dün başlamıştı. Dünkü oturumda yeni kabinede, kadınlara ve Sünnilere yer verilmemesi, bazı milletvekilleri tarafından eleştirilmişti. Reisi'nin Meclise sunduğu kabine listesindeki 19 isim milletvekillerince tek tek değerlendirilecek, ardından güvenoyuna sunulacak.

Kaynak: Anadolu Ajansı

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