Son dakika haber! Ifo: Almanya'da Kovid-19 kısıtlamalarının uzatılması ekonomiyi durgunlaştıracak
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Son dakika haber! Ifo: Almanya'da Kovid-19 kısıtlamalarının uzatılması ekonomiyi durgunlaştıracak

21.01.2021 14:19 | Son Güncelleme: 21.01.2021 14:19
Son dakika haber! Ifo: Almanya'da Kovid-19 kısıtlamalarının uzatılması ekonomiyi durgunlaştıracak

Son dakika habere göre Almanya'nın önemli ekonomi ve düşünce kuruluşlarından Ekonomi Araştırma Enstitüsü (Ifo), ülkede yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına ilişkin kısıtlamaların süresinin 14 Şubat'a kadar uzatılmasının ilk çeyrekte ekonomiyi durgunlaştıracağını bildirdi.

Almanya'nın önemli ekonomi ve düşünce kuruluşlarından Ekonomi Araştırma Enstitüsü (Ifo), ülkede yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına ilişkin kısıtlamaların süresinin 14 Şubat'a kadar uzatılmasının ilk çeyrekte ekonomiyi durgunlaştıracağını bildirdi.

Ifo'dan yapılan yazılı açıklamada, Kovid-19 kısıtlamalarının sürenin uzatılmasının ekonomik büyümeye etkisine ilişkin değerlendirmelerde bulunuldu.

Yılın ilk çeyreğinde Kovid-19 kriziyle mücadele edilirken Alman ekonomisinin durgunlaşacağına işaret edilen açıklamada, ikinci çeyrekte ise Avrupa'nın en büyük ekonomisinin yüzde 3 büyüyeceği öngörüldü.

Ifo İş Döngüsü Araştırma ve Ekonomik Tahmin Müdürü Timo Wollmershaeuser, konuya ilişkin değerlendirmesinde, "Kısıtlamaların uygulandığı her ilave hafta, doğrudan satışlarda, üretimde ve katma değer oluşturmada kayıplara yol açıyor." ifadesini kullandı.

Almanya'da uygulanan kısıtlamaların en geç Mart ayına kadar devam edeceğinin varsayılması durumunda, ikinci çeyrekte büyümenin yüzde 3 olacağını ifade eden Wollmershaeuser, "Düşüşü hızlı bir toparlanma izleyecektir. Düşüş ne kadar şiddetli olursa toparlanma o kadar güçlü olur. Geçen yıl bunu gördük. " değerlendirmesinde bulundu.

Wollmershaeuser, ilk çeyrekte ülkede hizmet sektöründe düşüşün keskin olacağını belirterek, "Ancak, imalat sektöründe ve imalata hizmet verenler arasında durum belirgin şekilde farklı. Kısıtlamaların şimdiye kadar herhangi bir etkisi olmuş gibi görünmüyor. Bunların üretimleri ilk çeyrekte artmaya devam edecektir." ifadesini kullandı.

Geçen yıl, Alman ekonomisi beklentilerin altında ve 2009 küresel finansal kriz dönemine göre daha küçük bir daralma ile yüzde 5 küçüldü. Analistler, geçen yıl Alman hükümetinin benzeri görülmemiş kurtarma ve teşvik önlemlerinin Kovid-19 salgınının şokunu hafifletmeye yardımcı olduğunu vurguladı.

19 Ocak'ta Almanya'da Kovid-19 salgınına karşı mücadelede 5 Ocak'ta alınan ve 31 Ocak'a kadar geçerli olan tedbirlerin süresi 14 Şubat'a kadar uzatıldı.

Bu uzatmadan önce 18 Ocak'ta Almanya Merkez Bankası (Bundesbank), Alman ekonomisinin Kovid-19 salgınında "su üstünde" kalmayı başardığını ancak salgının yayılmasını önlemeye yönelik kısıtlamaların tekrar uzatılması durumunda ekonomide büyük bir gerileme yaşanabileceği uyarısında bulunmuştu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahattin Gönültaş

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ümit Özdağ Ömer Çelik Hulusi Akar Selçuk Özdağ Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Hadise Demet Şener Oğuzhan Koç Şeyma Subaşı
Spor Ozan Tufan Mesut Özil Cüneyt Çakır Ünal Karaman Josef De Souza
Tüm Haberler Kar Rusya Joe Biden Beyaz Saray
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Son dakika haber! Ifo: Almanya'da Kovid-19 kısıtlamalarının uzatılması ekonomiyi durgunlaştıracak - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 21.1.2021 14:22:27. #1.15#
title