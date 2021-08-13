Son dakika haber... İçişleri Bakanı Soylu, Kastamonu'nun Bozkurt ilçesindeki sel bölgesinde konuştu: (1)
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Son dakika haber... İçişleri Bakanı Soylu, Kastamonu'nun Bozkurt ilçesindeki sel bölgesinde konuştu: (1)

Son dakika haber... İçişleri Bakanı Soylu, Kastamonu'nun Bozkurt ilçesindeki sel bölgesinde konuştu: (1)
Anadolu Ajansı / Cihan Okur - Haberler | Güncel

Bir son dakika haberine göre İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Kastamonu'nun Bozkurt ilçesindeki sel felaketiyle ilgili, "Benim gördüğüm en ağır sel felaketi burası, Dereli'de karşı karşıya kaldığımız felaketin 5 misli diyebiliriz." dedi.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Kastamonu'nun Bozkurt ilçesindeki sel felaketiyle ilgili, "Benim gördüğüm en ağır sel felaketi burası, Dereli'de karşı karşıya kaldığımız felaketin 5 misli diyebiliriz." dedi.

Bakan Soylu, Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum ile ilçede gerçekleştirilen AFAD Koordinasyon Toplantısı'nın ardından gazetecilere yaptığı açıklamada, afeti yaşayan vatandaşlara geçmiş olsun dileğinde bulundu.

Dün akşam Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla yangın bölgesinden bakanlarla afet bölgelerine intikal ettiklerini belirten Soylu, Bozkurt'taki tabloyu gördüğünde etkilendiğini dile getirdi.

Bozkurt'taki tabloyu, Giresun'un Dereli ilçesinde yaşanan sel felaketiyle kıyasladığını ifade eden Soylu, "Benim gördüğüm en ağır sel felaketi burası, Dereli'de karşı karşıya kaldığımız felaketin 5 misli diyebiliriz. Buranın bir özelliği var, etki alanı geniş. Aynı zamanda vatandaşlarımızın karşı karşıya kaldığı risk yüksek." diye konuştu.

Bakan Soylu, Türk Hava Kuvvetleri, jandarma, emniyet, AKUT ve sahil güvenlik ile sivil toplum kuruluşlarının ekiplerinin el birliğiyle çalıştığını belirterek, yaklaşık 850 vatandaşın kurtarıldığını, önemli bir kurtarma faaliyeti gerçekleştirildiğini söyledi.

Kurtarma çalışmalarının detaylarına değinen Soylu, şunları kaydetti:

"Bu kurtarmalarda hasta, yaşlı, çocuk var. Aileler, bebekler, hamile var. Bunu ezberleyerek söylüyor değilim, her birini yaşadığımız için söylüyorum. Akşam 20.00'ye kadar yine arama kurtarma çalışmaları devam etti. Özellikle burada yani Bozkurt'ta arama, kurtarma çalışmalarında sona geldik diyebilmem mümkün. Hala bu gece arama kurtarma ekiplerimiz tüm evlerde hem ses yöntemiyle hem de arama tarama yöntemiyle çalışmalarına devam ediyorlar. Bu arada ihbarlar var, bu ihbarlarla ilgili de çalışıyoruz. En son hemen yolun, derenin karşı tarafından 8 vatandaşımızı bir ihbar neticesinde alabilme kabiliyetine sahip olduk yani bu ilçe ikiye bölündü. Yani ilçenin diğer tarafıyla bu tarafı arasındaki iletişim, ulaşım bu sabah 05.00'e kadar yoktu. Şimdi ulaşım da bir köy yolu üzerinden sağlanabildi yani iki ayrı alanda, iki ayrı çalışma gerçekleştiriliyor."

(Sürecek)

Kaynak: Anadolu Ajansı / Cihan Okur

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