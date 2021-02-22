Son dakika haber: İçişleri Bakanı Soylu, AK Partili Zengin hakkındaki paylaşımla ilgili gerekli işlemlerin yapıldığını bildirdi
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Son dakika haber: İçişleri Bakanı Soylu, AK Partili Zengin hakkındaki paylaşımla ilgili gerekli işlemlerin yapıldığını bildirdi

22.02.2021 15:17 | Son Güncelleme: 22.02.2021 15:20
Son dakika haber: İçişleri Bakanı Soylu, AK Partili Zengin hakkındaki paylaşımla ilgili gerekli işlemlerin yapıldığını bildirdi

Gelen son dakika haberine göre İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, AK Parti Grup Başkanvekili Özlem Zengin hakkındaki paylaşımın ahlaksızlık olduğunu belirterek, bununla ilgili gereğinin yapıldığını açıkladı.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, AK Parti Grup Başkanvekili Özlem Zengin hakkındaki paylaşımın ahlaksızlık olduğunu belirterek, bununla ilgili gereğinin yapıldığını açıkladı.

Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Zengin'e geçmiş olsun dileğinde bulunan Soylu, "Özlem Zengin'e sosyal medyadan yapılan, insanlık dışıdır, ahlaksızlıktır. Gereği yapılıyor." ifadesini kullandı.

Soylu, sosyal medyada kişilik, itibar suikastları, hakaret ve sövgülerin sistematik saldırı mekanizması olduğunu vurgulayarak, "Tekerrür etmemesi için acilen adım atılmalıdır." değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / İsa Toprak

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