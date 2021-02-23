Son dakika haber | Hollanda'dan Çorum'a zarf içinde gönderilen uyuşturucuya suçüstü
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Son dakika haber | Hollanda'dan Çorum'a zarf içinde gönderilen uyuşturucuya suçüstü

23.02.2021 16:32 | Son Güncelleme: 23.02.2021 16:35
Son dakika haber | Hollanda'dan Çorum'a zarf içinde gönderilen uyuşturucuya suçüstü

Edinilen son dakika gelişmesine göre ÇORUM'un Dodurga ilçesinde polis ekipleri, Hollanda'dan zarf içinde gönderilen 'Liserjik Asit Dietilamid' adlı sentetik uyuşturucu madde ele geçirdi.

ÇORUM'un Dodurga ilçesinde polis ekipleri, Hollanda'dan zarf içinde gönderilen 'Liserjik Asit Dietilamid' adlı sentetik uyuşturucu madde ele geçirdi. Uyuşturucuyla ilgili suçüstü yakalanan 2 kişi, çıkarıldıkları mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Hollanda'dan Çorum'un Dodurga ilçesine uyuşturucu madde geleceği yönünde bilgi üzerine harekete geçti. Kargo şirketi önünde önlem alan sivil polisler, bahse konu zarfı teslim alan 2 şüpheliyi suçüstü yakaladı. Kalın posta zarfı içinde kullanıma hazır hale getirildiği tespit edilen 'Liserjik Asit Dietilamid' adlı sentetik uyuşturucu madde ele geçirildi.Emniyette ifadeleri alınan şüpheliler, sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe adli kontrol uygulamasıyla serbest bırakıldı.


Son dakika haber | Hollanda'dan Çorum'a zarf içinde gönderilen uyuşturucuya suçüstü

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Yusuf ÇINAR

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