Son dakika haber! Giresun'da üzerine ağaç devrilen kişi hayatını kaybetti
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Son dakika haber! Giresun'da üzerine ağaç devrilen kişi hayatını kaybetti

Anadolu Ajansı / Sinan Yıldız - Haberler | Güncel
Son dakika haber! Giresun'da üzerine ağaç devrilen kişi hayatını kaybetti

Edinilen son dakika gelişmesine göre Giresun'un Bulancak ilçesinde üzerine ağaç devrilen kişi yaşamını yitirdi.

Giresun'un Bulancak ilçesinde üzerine ağaç devrilen kişi yaşamını yitirdi.

Alınan bilgiye göre, ilçenin Kovanlık beldesinde Muhammet Küçük'ün (41) kestiği ağaç üzerine devrildi.

Ağır yaralanan Küçük, kaldırıldığı Bulancak Devlet Hastanesinde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sinan Yıldız

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