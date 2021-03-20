Son dakika haber... Gemlikspor'dan engelli çocuklara forma
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Son dakika haber... Gemlikspor'dan engelli çocuklara forma

20.03.2021 15:03 | Son Güncelleme: 20.03.2021 15:09
Son dakika haber... Gemlikspor'dan engelli çocuklara forma

Bir son dakika haberine göre ??????? Gemlikspor yönetimi, Özel Gemlik Özel Eğitim Merkezi'ndeki 120 engelli çocuğa forma hediye etti.

??????? Gemlikspor yönetimi, Özel Gemlik Özel Eğitim Merkezi'ndeki 120 engelli çocuğa forma hediye etti.

Merkezi ziyaret eden kulübün yöneticileri ve AK Parti Bursa Milletvekili Zafer Işık, engelli çocuklarla pasta kesti.

Işık, burada yaptığı konuşmada, çocuklara formaları hediye ettiklerini belirterek, "Çocuklarımız çok mutlu oldu. Okulu da gezme imkanı bulduk. Okul yönetimine de çok teşekkür ediyoruz. İnşallah sportif faaliyetler ve sosyal sorumluluk projeleri yapmaya devam edeceğiz." dedi.

Ziyarete, İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Duran ve MHP Gemlik İlçe Başkanı Mehmet Emin Özcanbaz da katıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Kazım Bulut

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