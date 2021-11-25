Son dakika haber! Gaziantep'te okulun çatısında çıkan yangın söndürüldü

ŞAHİNBEY, GAZİANTEP (AA) - Gaziantep'in Şahinbey ilçesinde bir okulun çatısında çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Alınan bilgiye göre, Kızılhisar Mahallesi'ndeki 497 öğrencili Şenel-Sabri Turan İlkokulu'nun çatı kısmında sabaha karşı henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ve jandarma ekipleri yönlendirildi.

Ekiplerin 2 saatlik çalışmasının ardından yangın söndürüldü, okulun çatı kısmının çoğu zarar gördü.

Hasar gören okulun öğrencileri yan taraftaki Kızılhisar Ortaokulu'nda eğitim görecek.

Öte yandan İl Milli Eğitim Müdürlüğünün yangınla ilgili soruşturma başlatacağı öğrenildi.

AA / Fırat Özdemir - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet