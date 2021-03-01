Son dakika haber... Gaziantep'te motosikletle hafif ticari araç çarpıştı: 1 ölü, 1 yaralı
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Son dakika haber... Gaziantep'te motosikletle hafif ticari araç çarpıştı: 1 ölü, 1 yaralı

01.03.2021 19:59 | Son Güncelleme: 01.03.2021 20:02
Son dakika haber... Gaziantep'te motosikletle hafif ticari araç çarpıştı: 1 ölü, 1 yaralı

Son dakika haberler: Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde, motosikletle hafif ticari aracın çarpışması sonucu 1 kişi yaşamını yitirdi, 1 kişi yaralandı.

Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde, motosikletle hafif ticari aracın çarpışması sonucu 1 kişi yaşamını yitirdi, 1 kişi yaralandı.

Adana-Gaziantep kara yolu Nurdağı ilçesi Adana Bulvarı Kavşağında, O.K. yönetimindeki 33 ADA 933 plakalı hafif ticari araç ile Harun Çam idaresindeki plakasız motosiklet çarpıştı.

Kazada yaralanan sürücüler, 112 Acil Servis ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Nurdağı Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Motosiklet sürücüsü Çam, tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Zekeriye Şimşek

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