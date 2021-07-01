Son dakika haber! Elazığ OSB'deki tesis yangını 8 saatin sonunda söndürüldü, soğutma çalışmalarına başlandı
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Son dakika haber! Elazığ OSB'deki tesis yangını 8 saatin sonunda söndürüldü, soğutma çalışmalarına başlandı

Son dakika haber! Elazığ OSB'deki tesis yangını 8 saatin sonunda söndürüldü, soğutma çalışmalarına başlandı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Son dakika 3. sayfa haberi: ELAZIĞ (İHA) – Elazığ Organize Sanayi Bölgesinde (OSB) tekstil atıklarının bulunduğu geri dönüşüm tesisinde çıkan yangın, 8 saat süren çalışmanın ardından söndürüldü.

ELAZIĞ (İHA) – Elazığ Organize Sanayi Bölgesinde (OSB) tekstil atıklarının bulunduğu geri dönüşüm tesisinde çıkan yangın, 8 saat süren çalışmanın ardından söndürüldü. Bölgede soğutma çalışmalarına başlandı.

Yangın, dün gece saat 23: 00 sularında merkeze bağlı Yurtbaşı beldesi sınırlarında bulunan Elazığ OSB'nin 9. kısmında yer alan tekstil atıklarının bulunduğu geri dönüşüm tesisinde çıktı. Bekçinin yangını görüp haber vermesi üzerine olay yerine Elazığ Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü başta olmak üzere çok sayıda ekip sevk edildi. Gece boyunca 35 itfaiyeci, 7 itfaiye aracı, 4 su tankeri, 2 kepçe ile yangını söndürme çalışmaları aralıksız sürdü. Ekiplerin özverili çalışmalarıyla yangın, 8'inci saatinde söndürüldü. Bölgede soğutma çalışmalarının devam ettiği bildirildi. - ELAZIĞ

Son dakika haber! Elazığ OSB'deki tesis yangını 8 saatin sonunda söndürüldü, soğutma çalışmalarına başlandı
Son dakika haber! Elazığ OSB'deki tesis yangını 8 saatin sonunda söndürüldü, soğutma çalışmalarına başlandı
Son dakika haber! Elazığ OSB'deki tesis yangını 8 saatin sonunda söndürüldü, soğutma çalışmalarına başlandı
Son dakika haber! Elazığ OSB'deki tesis yangını 8 saatin sonunda söndürüldü, soğutma çalışmalarına başlandı
Son dakika haber! Elazığ OSB'deki tesis yangını 8 saatin sonunda söndürüldü, soğutma çalışmalarına başlandı
Son dakika haber! Elazığ OSB'deki tesis yangını 8 saatin sonunda söndürüldü, soğutma çalışmalarına başlandı
Son dakika haber! Elazığ OSB'deki tesis yangını 8 saatin sonunda söndürüldü, soğutma çalışmalarına başlandı
Son dakika haber! Elazığ OSB'deki tesis yangını 8 saatin sonunda söndürüldü, soğutma çalışmalarına başlandı
Son dakika haber! Elazığ OSB'deki tesis yangını 8 saatin sonunda söndürüldü, soğutma çalışmalarına başlandı
Son dakika haber! Elazığ OSB'deki tesis yangını 8 saatin sonunda söndürüldü, soğutma çalışmalarına başlandı
Son dakika haber! Elazığ OSB'deki tesis yangını 8 saatin sonunda söndürüldü, soğutma çalışmalarına başlandı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Sıcaktan bunalıp yangın söndürme havuzuna giren 3 çocuktan 2'si boğularak can verdi
Sıcaktan bunalıp yangın söndürme havuzuna giren 3 çocuktan 2'si boğularak can verdi
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