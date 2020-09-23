Son dakika haber | Ekvador'da 4 eyalette kül yağmuru
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Son dakika haber | Ekvador'da 4 eyalette kül yağmuru

23.09.2020 21:56 | Son Güncelleme: 23.09.2020 22:00
Son dakika haber | Ekvador'da 4 eyalette kül yağmuru

Gelen son dakika haberine göre Ekvador'un Guayaquil kentinin doğusundaki Sangay Yanardağı'nda meydana gelen patlama nedeniyle 4 eyalette kül yağdı.

Ekvador'un Guayaquil kentinin doğusundaki Sangay Yanardağı'nda meydana gelen patlama nedeniyle 4 eyalette kül yağdı. Çok sayıda tarım alanının zarar gördüğü bildirildi.

Ekvador'un merkezinde bulunan Sangay Yanardağı'nda meydana gelen patlama sonucu, ülkenin 4 eyaletinde kül yağdı. Ekvador medyası, kül yağmurlarından en çok etkilenen eyaletlerin Chimbarazo ve Bolivar olduğunu, Guayas ve Los Rios bölgelerinde çok sayıda tarım alanının zarar gördüğünü duyurdu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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