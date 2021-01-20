Son dakika haber! Edirne'de öğretim görevlisi Türksoy, annesinden kalan başörtüyü müzeye bağışladı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLARTÜMÜ

Son dakika haber! Edirne'de öğretim görevlisi Türksoy, annesinden kalan başörtüyü müzeye bağışladı

20.01.2021 10:31 | Son Güncelleme: 20.01.2021 10:31
Son dakika haber! Edirne'de öğretim görevlisi Türksoy, annesinden kalan başörtüyü müzeye bağışladı

Son dakika haberine göre Trakya Üniversitesi (TÜ) Keşan Meslek Yüksekokulu Turizm ve Otel İşletmeciliği Programı Öğretim Görevlisi Nursel Türksoy, annesinin çeyizinden kalan başörtüyü Edirne'nin Keşan ilçesinde oluşturulan kent müzesine bağışladı.

Trakya Üniversitesi (TÜ) Keşan Meslek Yüksekokulu Turizm ve Otel İşletmeciliği Programı Öğretim Görevlisi Nursel Türksoy, annesinin çeyizinden kalan başörtüyü Edirne'nin Keşan ilçesinde oluşturulan kent müzesine bağışladı.

TÜ öğretim görevlileri Nursel Türksoy, Özgür Altınel ve Nasıf Koyuncu, müze çalışmalarının devam ettiği 1900'lü yılların başında cephe gerisi hastanesi olarak kullanılan tarihi binayı ziyaret etti.

Müzenin koordinatörü arkeolog Aslı Avcı, ilçe ve köylerde yaşayan vatandaşların bağışladığı ürünlerle oluşturulmaya devam edilen müze hakkında bilgi verdi.

Öğretim görevlisi Nursel Türksoy, annesinin çeyizinden kalan 70 yıllık yöresel oyalı başörtüyü müzeye bağışladı.

Avcı, AA muhabirine yaptığı açıklamada, müzenin oluşum aşamasında olduğunu ancak buna rağmen çok sayıda ziyaretçi aldığını söyledi.

TBMM Başkanı Mustafa Şentop'un da müzeyi ziyaret ettiğini belirten Avcı, şunları kaydetti:

"Meclis Başkanı'mıza çalışmalarımız hakkında bilgi verdik. Ziyaretinden memnuniyet duyduk. Aynı zamanda müzemize bağışlar devam ediyor. İnsanlarımız ömür geçirdiği 100, 150 yıllık eşyalarını müzeye bağışlıyorlar. Başörtüsünden, düdüklü tencereye, kömürlü ütüden köstekli saate kadar getiriyorlar. Nursel Türksoy hocamız annesinin çeyizinden olan ve kendisine hatıra kalan 70 yıllık başörtüyü müzemize bağışladı. Ürünlerin bağışı sırasında duygusal anlar da yaşanıyor. Bir vatandaşımız annesinin 130 yıllık hırkasını getirmişti. Bir başka vatandaşımız annesinin kullandığı dikiş makinasını getirdi. 'Annem bu makinede diktikleriyle bizi okuttu, evi geçindirdi' demişti bağışçımız.

Müzemizin envanterleri her geçen gün artıyor. En eski ürün Çanakkale 18 Mart Üniversitesi Öğretim Görevlisi Gökhan Bayram'ın bağışladığı yaklaşık 200 yıllık olduğu düşünülen Mihnet-İ Keşan kitabımız. Tarihimizi gelecek nesillere aktarmaya devam ediyoruz."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Cihan Demirci

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ömer Çelik Hulusi Akar Devlet Bahçeli Mustafa Şentop Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Can Yaman Cem Yılmaz Oğuzhan Koç İbrahim Tatlıses
Spor Okan Buruk Cüneyt Çakır Stjepan Tomas Mustafa Cengiz Ömer Ali Şahiner
Tüm Haberler Kar Kaza Ankara Uyuşturucu
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Son dakika haber! Edirne'de öğretim görevlisi Türksoy, annesinden kalan başörtüyü müzeye bağışladı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 20.1.2021 10:34:33. #1.14#
title