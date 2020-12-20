Son dakika haber! DÜZCE/ SAKARYA - Doğu Marmara ve Batı Karadeniz'de sokaklar sakin

Son dakika haberi: Düzce'nin cadde ve parklarından detay görüntüler Sakarya'nın Adapazarı ve Serdivan ilçelerinin kent merkezlerinden detaylar DÜZCE/ SAKARYA - Sakarya'da, koronavirüs tedbirleri kapsamında haftasonu uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasının ikinci gününde cadde ve sokaklara sessizlik hakim oldu.