Son dakika haber... Demirköy Belediyesinden sokak hayvanlarına mama desteği

Gelen son dakika haberine göre Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele kapsamında Türkiye'de olduğu gibi Kırklareli'nde de uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasında sokak hayvanları unutulmadı.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele kapsamında Türkiye'de olduğu gibi Kırklareli'nde de uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasında sokak hayvanları unutulmadı.

Demirköy Belediyesi ekipleri, başta Cumhuriyet Meydanı olmak üzere kentin birçok alanındaki beslenme odaklarına mama bıraktı.

Zabıta amiri Ersoy Küçükgöksel, yaptığı açıklamada, hayvanların beslenme ihtiyaçlarının karşılandığını belirtti.

Sokağa çıkma kısıtlaması olduğu günlerde can dostlarını unutmadıklarını ifade eden Küçükgöksel, hayvanların da yaşam haklarının bulunduğunu söyledi.

Koronavirüs sürecinde de hayvanların beslenmesinin aksatılmaması gerektiğini vurgulayan Küçükgöksel, "Vatandaşlarımızdan kısıtlama başlamadan önce ev ve dükkan kapılarının yanlarına mama ve su bırakmalarını istiyoruz. Gördükleri yaralı, sakat veya aç durumdaki sokak hayvanlarını zabıtayı arayarak bilgilendirebilir. Ekiplerimiz ivedilikle harekete geçip müdahale ediyor." dedi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Nihat Evren