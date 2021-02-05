Son dakika haber... Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, CHP İstanbul Milletvekili Bekaroğlu'ndan 10 bin lira tazminat kazandı
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Son dakika haber... Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, CHP İstanbul Milletvekili Bekaroğlu'ndan 10 bin lira tazminat kazandı

05.02.2021 15:53 | Son Güncelleme: 05.02.2021 15:56
Son dakika haber... Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, CHP İstanbul Milletvekili Bekaroğlu'ndan 10 bin lira tazminat kazandı

Son dakika haberleri: Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, TBMM'de 10 Temmuz 2019'da yaptığı basın açıklamasında kişilik haklarına saldırıda bulunduğu gerekçesiyle açtığı davada CHP İstanbul Milletvekili Mehmet Bekaroğlu'ndan 10 bin lira manevi tazminat kazandı.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, TBMM'de 10 Temmuz 2019'da yaptığı basın açıklamasında kişilik haklarına saldırıda bulunduğu gerekçesiyle açtığı davada CHP İstanbul Milletvekili Mehmet Bekaroğlu'ndan 10 bin lira manevi tazminat kazandı.

Ankara 28. Asliye Hukuk Mahkemesindeki duruşmaya, Oktay'ın avukatı Deniz Yazar ile Bekaroğlu'nun avukatı Ertuğrul Cem Cihan katıldı.

Önceki celsede verdiği ifadeleri tekrarlayan Yazar, davanın kabulünü istedi.

Ertuğrul Cem Cihan ise davanın reddini talep etti.

Beyanların ardından hükmü açıklayan hakim, davayı kısmen kabul ettiğini belirterek, Bekaroğlu'nun Oktay'a 10 bin lira manevi tazminat ödemesine karar verdi.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, TBMM'de 10 Temmuz 2019'da yaptığı basın açıklamasındaki ifadelerinden dolayı CHP İstanbul Milletvekili Bekaroğlu hakkında kişilik haklarına saldırıda bulunduğu gerekçesiyle dava açarak 25 bin lira manevi tazminat talep etmişti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Abdullah Yasin Güler

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