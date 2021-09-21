Son dakika haber: Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Küresel hiçbir soruna, krize, çağrıya kayıtsız kalmayan Türkiye, iklim değişikliği ve çevrenin korunması hususlarında da... - Haberler
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Son dakika haber: Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Küresel hiçbir soruna, krize, çağrıya kayıtsız kalmayan Türkiye, iklim değişikliği ve çevrenin korunması hususlarında da...

AA / Barış Gündoğan - Haberler | Politika
Son dakika haber: Cumhurbaşkanı Erdoğan:

Son dakika haberleri... Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Küresel hiçbir soruna, krize, çağrıya kayıtsız kalmayan Türkiye, iklim değişikliği ve çevrenin korunması hususlarında da üzerine düşenleri yapacaktır.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Küresel hiçbir soruna, krize, çağrıya kayıtsız kalmayan Türkiye, iklim değişikliği ve çevrenin korunması hususlarında da üzerine düşenleri yapacaktır."

AA / Barış Gündoğan - Son Dakika Haberleri
Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Doğu Akdeniz'de en uzun kıyıya sahip Türkiye'yi bölgede yok sayan anlayıştan vazgeçilmesi şarttır.'

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Doğu Akdeniz'de en uzun kıyıya sahip Türkiye'yi bölgede yok sayan anlayıştan vazgeçilmesi şarttır."

 Cumhurbaşkanı Erdoğan, BM Genel Kuruluna hitap etti: (1)

Cumhurbaşkanı Erdoğan, BM Genel Kuruluna hitap etti: (1)
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Haber: Son dakika haber: Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Küresel hiçbir soruna, krize, çağrıya kayıtsız kalmayan Türkiye, iklim değişikliği ve çevrenin korunması hususlarında da... - Haberler
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