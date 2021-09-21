Son dakika haber: Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Küresel hiçbir soruna, krize, çağrıya kayıtsız kalmayan Türkiye, iklim değişikliği ve çevrenin korunması hususlarında da...
AA / Barış Gündoğan - Haberler | Politika
Son dakika haberleri... Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Küresel hiçbir soruna, krize, çağrıya kayıtsız kalmayan Türkiye, iklim değişikliği ve çevrenin korunması hususlarında da üzerine düşenleri yapacaktır.
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Küresel hiçbir soruna, krize, çağrıya kayıtsız kalmayan Türkiye, iklim değişikliği ve çevrenin korunması hususlarında da üzerine düşenleri yapacaktır."
AA / Barış Gündoğan - Son Dakika Haberleri