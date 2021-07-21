Son dakika haber: Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Kovid-19) Salgın çeşitli ülkelerde yeni varyantlarla yükselişe geçse de Türkiye henüz bu tehdidin pençesine düşmüş değildir."

Gelen son dakika haberine göre Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Kovid-19) Salgın çeşitli ülkelerde yeni varyantlarla yükselişe geçse de Türkiye henüz bu tehdidin pençesine düşmüş değildir.