Son dakika haber: Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Kovid-19) Salgın çeşitli ülkelerde yeni varyantlarla yükselişe geçse de Türkiye henüz bu tehdidin pençesine düşmüş değildir."
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Son dakika haber: Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Kovid-19) Salgın çeşitli ülkelerde yeni varyantlarla yükselişe geçse de Türkiye henüz bu tehdidin pençesine düşmüş değildir."

Son dakika haber: Cumhurbaşkanı Erdoğan: '(Kovid-19) Salgın çeşitli ülkelerde yeni varyantlarla yükselişe geçse de Türkiye henüz bu tehdidin pençesine düşmüş değildir.'
Anadolu Ajansı / Burcu Çalık Göçümlü - Haberler | Güncel

Gelen son dakika haberine göre Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Kovid-19) Salgın çeşitli ülkelerde yeni varyantlarla yükselişe geçse de Türkiye henüz bu tehdidin pençesine düşmüş değildir.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Kovid-19) Salgın çeşitli ülkelerde yeni varyantlarla yükselişe geçse de Türkiye henüz bu tehdidin pençesine düşmüş değildir."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Burcu Çalık Göçümlü

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Son dakika haber: Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Kovid-19) Salgın çeşitli ülkelerde yeni varyantlarla yükselişe geçse de Türkiye henüz bu tehdidin pençesine düşmüş değildir." - Haberler
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