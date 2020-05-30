Son dakika haber... Çeşme sezona hazırlanıyor Bir son dakika haberine göre İZMİR'in gözde turistik ilçesi Çeşme'de işletmelerde, koronavirüs sonrası normalleşme sürecine girildiği bu günlerde sezon öncesi hazırlıklar sürüyor.

İZMİR'in gözde turistik ilçesi Çeşme'de işletmelerde, koronavirüs sonrası normalleşme sürecine girildiği bu günlerde sezon öncesi hazırlıklar sürüyor.

Çeşme'de turizmciler, normalleşme süreci kapsamında son hazırlıklarını yapmaya başladı. Özellikle butik otelleriyle meşhur Alaçatı'da, hem genelgeye uygun hem de ekstra tedbirlerle haziran ayının ilk haftası için tüm tedbirler alınmış olacak. Otelde müşterilere kahvaltı saati için randevu sistemi uygulanacak. Masalar arası mesafeler, 2 metre olarak ayarlandı. Ortak kullanım alanlarında maske takılırken, dezenfekteler her oda ve ortak alanlara yerleştirildi. Çalışanlar maske, eldiven ve siperlik takarak hizmet verecek. Ayrıca çalışanların ve müşterilerin düzenli olarak ateşleri ölçülecek.

MESAFE KURALI VE HİJYEN

Otel işletmecisi Celal Uysal, tüm tedbirleri aldıklarını ifade ederek, "İlk olarak tedbir uyarı levhalarımızı astık. Resepsiyona gelen misafirlerimiz önce ellerini steril hale getiriyor, maskeli bir şekilde ateşleri ölçüldükten sonra yurt içi ya da yurt dışından geldikleri sorulup standart formu dolduruyorlar. Ardından ısı ve ilaçla temizlenmiş odalarına geçiyorlar" dedi.

Kaynak: DHA