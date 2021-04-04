Son dakika haber... Cengiz Holding Adıyaman'daki bakır tesisiyle yeni yatırımlara yön veriyor
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Son dakika haber... Cengiz Holding Adıyaman'daki bakır tesisiyle yeni yatırımlara yön veriyor

Anadolu Ajansı / Ebru Şengül Cevrioğlu - Haberler | Ekonomi
Son dakika haber... Cengiz Holding Adıyaman'daki bakır tesisiyle yeni yatırımlara yön veriyor

Son dakika haberlerine göre Cengiz Holding'in 110 milyon dolarlık yatırımla faaliyete geçirdiği Adıyaman Bakır İşletmesi Konsantratör Tesisi, Türkiye'nin yıllık bakır ihtiyacı olan 450 bin tonun 18 bin 500 tonunu tek başına karşılıyor.

Cengiz Holding'in 110 milyon dolarlık yatırımla faaliyete geçirdiği Adıyaman Bakır İşletmesi Konsantratör Tesisi, Türkiye'nin yıllık bakır ihtiyacı olan 450 bin tonun 18 bin 500 tonunu tek başına karşılıyor.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, "istihdamda eğitim" hareketiyle başta Güneydoğu Anadolu Bölgesi olmak üzere Türkiye'deki yatırımlar için rol model olan Adıyaman Bakır İşletmesi Konsantratör Tesisi, ilin sanayileşme potansiyelini ortaya çıkardı.

Cengiz Holding, 110 milyon dolarlık yatırımla kurduğu Adıyaman Bakır İşletmesi Konsantratör Tesisi ile ildeki sanayileşme eğilimine yön verirken, Adıyaman topraklarından çıkarılan bakır bu tesiste yüzde 12-14 konsantre seviyesine getirilerek Türkiye'ye ve dünyaya kazandırılıyor.

2018'de faaliyete başlayan işletme yatırımlara sosyal sorumluluk bilincine sahip bir model kazandırırken, Adıyaman bu yeni yatırım modelinin etkisiyle sanayi yatırımlarında Güneydoğu Anadolu'nun ilk beş kenti arasında yer almayı başardı.

Türkiye'nin yıllık bakır ihtiyacı olan 450 bin tonun 18 bin 500 tonunu tek başına karşılayan Adıyaman Bakır İşletmesi Konsantratör Tesisi, bölgenin en büyük tesisi olarak doğrudan yatırım döneminde 1100, işletme döneminde ise 450 kişiye iş imkanı sağlıyor.

Öte yandan, Sıfır Atık Belgesi sahibi tesisin ağaçlandırma çalışmaları kapsamında 3 yılda yaklaşık 5 bin fidan dikimi yapılırken, işletme süresince yaklaşık 70 bin ağaç dikilmesi hedefleniyor. Ayrıca, madencilik faaliyetinin tamamlanmasını müteakip başlatılacak rehabilitasyon çalışmalarıyla 24,3 hektarlık alanın ağaçlandırılması planlanıyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ebru Şengül Cevrioğlu

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