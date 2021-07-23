Son dakika haber | Cemali Sertel, Çaykur Rizespor'a transferini başarı için fırsat olarak görüyor Açıklaması
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Son dakika haber | Cemali Sertel, Çaykur Rizespor'a transferini başarı için fırsat olarak görüyor Açıklaması

Son dakika haber | Cemali Sertel, Çaykur Rizespor'a transferini başarı için fırsat olarak görüyor Açıklaması
Anadolu Ajansı / Yunus Hocaoğlu - Haberler | Spor

Son dakika haberi: Süper Lig ekiplerinden Çaykur Rizespor'un Medipol Başakşehir'den 1 yıllığına kiraladığı Cemali Sertel, kendini tekrar ispatlamak istediğini ve onun için takıma geldiğini belirtti.

Süper Lig ekiplerinden Çaykur Rizespor'un Medipol Başakşehir'den 1 yıllığına kiraladığı Cemali Sertel, kendini tekrar ispatlamak istediğini ve onun için takıma geldiğini belirtti.

Yeni sezon hazırlıkları kapsamında Erzurum'un Palandöken Dağı eteklerindeki Yüksek İrtifa Kamp Merkezi'nde kamp dönemini tamamlayan Çaykur Rizespor'un 21 yaşındaki sol beki Cemali Sertel, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Karadeniz ekibine yeni adapte olduğunu söyledi.

Kamp döneminin yoğun geçtiğini ifade eden Cemali, "İyi hazırlandık, hocalarımız da istekli, inşallah lige iyi şekilde başlamak istiyoruz." dedi.

"Kendimi tekrar ispatlamak istiyorum"

Cemali Sertel, geçen sezon eski takımında fazla forma şansı bulamamasının hatırlatılması üzerine, "Kendimi tekrar ispatlamak istiyorum onun için buraya geldim. Bunun için çok çalışıyor ve kendimi seyrettirmek istiyorum. Bu yüzden Rizespor'a gelmek benim için iyi bir fırsat oldu. Formumu en üst seviyeye çıkarmak istiyorum bunun için de elimden geleni yapacağım." diye konuştu.

Her futbolcunun Avrupa hayalinin olduğunu anlatan Cemali, genç bir futbolcu olduğunu, bu yüzden de sergileyeceği performansla Avrupa'da oynamak istediğini vurguladı.

Cemali, "Önce burada iyi bir performans sergileyip ondan sonra da Avrupa'ya gitmek istiyorum. İtalya liginde oynamak istiyorum, öncelikli hedefim bu. Benim oyun tarzıma uygun bir lig ve izlemeyi de seviyorum. O yüzden İtalya ligi hoşuma gidiyor. Daha sonra da kısmet olursa inşallah A Milli Takım'da oynamak istiyorum." ifadelerini kullandı.

Son dakika haber | Cemali Sertel, Çaykur Rizespor'a transferini başarı için fırsat olarak görüyor Açıklaması
Son dakika haber | Cemali Sertel, Çaykur Rizespor'a transferini başarı için fırsat olarak görüyor Açıklaması
Son dakika haber | Cemali Sertel, Çaykur Rizespor'a transferini başarı için fırsat olarak görüyor Açıklaması

Kaynak: Anadolu Ajansı / Yunus Hocaoğlu

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