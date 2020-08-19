Son dakika haber | Büyükçekmece'de kentsel dönüşüm hız kesmiyor
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Son dakika haber | Büyükçekmece'de kentsel dönüşüm hız kesmiyor

Son dakika haberi: Büyükçekmece'de kentsel dönüşüm hız kesmiyor 2 mahallede 3 bina daha yıkılmaya başlandı 60 ailenin deprem korkusu sona erdi Büyükçekmece'de belediye-vatandaş işbirliğiyle sürdürülen kentsel dönüşüm çalışmaları kapsamında 3 riskli binanın daha yıkımı gerçekleştirildi.

19.08.2020 21:08 | Son Güncelleme: 19.08.2020 21:25

Büyükçekmece'de kentsel dönüşüm hız kesmiyor

2 mahallede 3 bina daha yıkılmaya başlandı

60 ailenin deprem korkusu sona erdi

İSTANBUL - Büyükçekmece'de belediye-vatandaş işbirliğiyle sürdürülen kentsel dönüşüm çalışmaları kapsamında 3 riskli binanın daha yıkımı gerçekleştirildi. Yıkılan 3 binanın yeniden yapılması ile birlikte 60 ailenin daha deprem kabusu sona erecek.

Büyükçekmece Belediyesi, 17 Ağustos Marmara Depremi'nin 21'inci yıldönümünde kentsel dönüşüm çalışmalarına yeni bir ivme kazandırdı. Özellikle beklenen büyük Marmara depremi öncesinde çalışmaları kentsel dönüşüme daha da bir önem veren Büyükçekmece Belediyesi ilçede bulunan ağır hasarlı binaların yıkılmasına öncülük etmeye devam ediyor. Çalışmalar kapsamında Ekiniba Mahallesinde 1 ve Fatih Mahallesi'nde 2 binanın yıkımı daha gerçekleştirildi.

Ekipler yıkım öncesinde ve yıkım anında herhangi bir olayın önüne geçmek için geniş güvenlik önlemi aldı. Yıkım alanına kimse yaklaştırılmadı. İş makineleri ile başlanılan yıkımın birkaç günde tamamlanacağı öğrenildi. Yıkılan 3 binanın yeniden yapılması ile birlikte 60 ailenin daha deprem kabusu sona erecek.

"Bugüne kadar 20 bin civarında bölümün yıkımı tamamlandı"

İlçede kentsel dönüşüm çalışmalarının hızla devam ettiğini belirten Büyükçekmece Belediye Başkan Yardımcısı Nuraydın Sak "2 sitenin daha yıkımına başlandı. Büyükçekmece olarak biz 17 Ağustos 1999 depreminin hemen ardından kentsel dönüşme başlamıştık. Bu yasalar çıkmadan önce hemen imar değişikliklerimiz yapıldı. Vatandaş müteahhit ve belediye iş birliği ile insanlarımızı ikna ederek kentsel dönüşüm hızlı bir şekilde devam ediyor. Bugüne kadar 20 bin civarında bölümün yıkımı tamamlandı. Kumburgaz sahilinde deniz kumuyla yapılmış binalar var bu binaların yıkımının biran önce yapılması gerekiyor. Bunu için de Büyükşehir Belediyesinden yaklaşık 10 yıldır imar planlarını çıkarmaya çalışıyoruz. İmar planları biran önce çıkartılması gerekiyor. Deprem geliyor, 30 yıldır bu işin içindeyim. Bu konuda büyükşehir belediyemiz, valiliğin, belediye başkanlarının elini taşın altına sokması gerekiyor" dedi.

Yıkılan binada 15 yıldır oturduğunu ifade eden Remzi Şimşek "Binamızın 26 Eylül 2019 tarihinde meydana gelen depremde hasar aldı. Kentsel dönüşüme girmiş bulunmaktayız. Sağlam binada oturacağımız için çok heyecanlıyız. Katkıda bulunan Büyükçekmece Belediye Başkanı Hasan Akgün' çok teşekkür ediyorum" dedi.

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Son dakika haber | Büyükçekmece'de kentsel dönüşüm hız kesmiyor

Kaynak: İHA

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