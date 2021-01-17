Son dakika haber | Müstakil evde çıkan yangın bitişikteki ikametlere sıçramadan söndürüldü
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Son dakika haber | Müstakil evde çıkan yangın bitişikteki ikametlere sıçramadan söndürüldü

17.01.2021 02:33 | Son Güncelleme: 17.01.2021 02:49

Son dakika haberi... Bursa'nın merkez Osmangazi ilçesinde müstakil bir evde çıkan yangın söndürüldü.

Bursa'nın merkez Osmangazi ilçesinde müstakil bir evde çıkan yangın söndürüldü.

Tayakadın Mahallesi Ürün Caddesi'ndeki iki katlı müstakil evde, henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.

Vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Yangın, itfaiye ekiplerinin bir saatlik çalışmasının ardından bitişik halde bulunan diğer evlere sıçramadan kontrol altına alınarak söndürüldü.

Son dakika haber | Müstakil evde çıkan yangın bitişikteki ikametlere sıçramadan söndürüldü
Son dakika haber | Müstakil evde çıkan yangın bitişikteki ikametlere sıçramadan söndürüldü
Son dakika haber | Müstakil evde çıkan yangın bitişikteki ikametlere sıçramadan söndürüldü
Son dakika haber | Müstakil evde çıkan yangın bitişikteki ikametlere sıçramadan söndürüldü

Kaynak: Anadolu Ajansı / İsmail Özdemir

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