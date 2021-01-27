Son dakika haber: Bursa'da anne ve iki kızı doğal gaz zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye kaldırıldı
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Son dakika haber: Bursa'da anne ve iki kızı doğal gaz zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye kaldırıldı

27.01.2021 15:25 | Son Güncelleme: 27.01.2021 15:28
Son dakika haber: Bursa'da anne ve iki kızı doğal gaz zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye kaldırıldı

Son dakika haberleri: Bursa'nın Yıldırım ilçesinde, doğal gaz sızıntısından etkilendiğinden şüphelenilen anne ve iki kızı tedavi altına alındı.

Bursa'nın Yıldırım ilçesinde, doğal gaz sızıntısından etkilendiğinden şüphelenilen anne ve iki kızı tedavi altına alındı.

Alınan bilgiye göre, Karamazak Mahallesi'nde yoldan geçen polis ekibini gören bir vatandaş, bir komşusunun evinde fenalaştığını, komşusu ve çocuklarının doğal gazdan zehirlenmiş olabileceklerini söyledi.

Bunun üzerine bölgeye 112 Acil Servis ve Bursagaz ekipleri sevk edildi.

Ekipler, E.A. (32) ve kızları H.Ş. (7) ile E.Ş'yi (6) Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürdü.

Anne ve çocuklarının sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

E.A. ve kızlarının zehirlenme nedenini belirlemek için çalışma başlatıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Uğur Ulu

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