Son dakika haber! Borsa günü yükselişle tamamladı
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Son dakika haber! Borsa günü yükselişle tamamladı

25.02.2021 18:13 | Son Güncelleme: 25.02.2021 18:13
Son dakika haber! Borsa günü yükselişle tamamladı

Son dakika ekonomi haberi: Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, yüzde 0,35 değer kazanarak günü 1.488,21 puandan tamamladı.

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, yüzde 0,35 değer kazanarak günü 1.488,21 puandan tamamladı.

BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 5,19 puan artarken, toplam işlem hacmi 32,5 milyar lira seviyesinde gerçekleşti.

Bankacılık endeksi yüzde 1,48 değer kazanırken, holding endeksi yüzde 0,26 değer kaybetti. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 4,12 ile ulaştırma, en çok kaybettiren ise yüzde 4,18 ile finansal kiralama, faktoring oldu.

Analistler, ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell'ın enflasyon ve tahvil faizlerine ilişkin endişeleri yatıştırması ile küresel risk iştahının arttığını bildirdi.

Yarın yurt içinde dış ticaret istatistikleri, yurt dışında ise ABD'de kişisel gelir ve harcamalar, tüketici güven endeksi başta olmak üzere veri gündeminin takip edileceğini belirten analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 1.470 seviyesinin destek, 1.550 puanın direnç konumunda olduğunu söyledi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Burhan Sansarlıoğlu

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