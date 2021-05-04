Son dakika haber | Biyokütle enerji tesisindeki yangında 30 bin ton ham madde kül oldu

Son dakika haberi: AFYONKARAHİSAR'ın Çay ilçesindeki biyokütle enerji tesisinde, ağaç köklerinin depolandığı alanda dün öğle saatlerinde çıkan yangın, sabaha karşı kontrol altına alındı.

AFYONKARAHİSAR'ın Çay ilçesindeki biyokütle enerji tesisinde, ağaç köklerinin depolandığı alanda dün öğle saatlerinde çıkan yangın, sabaha karşı kontrol altına alındı. Yaklaşık 4,5 milyon lira değerindeki 30 bin ton ham maddenin kül olduğu yangın sonrası soğutma çalışmaları sürdürülüyor.

Çay ilçesine bağlı İstasyon bölgesinde, firmaya ait biyokütle enerji tesisinde, dün saat 16.00 sıralarında, ağaç köklerinin depolandığı 80 bin metrekarelik alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Tesisin bahçesinde bulunan açık hava deposundaki yangın, kısa sürede büyüyerek, enerji üretiminde kullanılacak tüm ağaç köklerini sardı. İlk müdahaleyi tesis çalışanlarının yaptığı yangın için itfaiye ekipleri bölgeye yönlendirildi. Alevlere müdahale amacıyla çevre ilçe ve beldelerin yanı sıra Isparta ve Uşak'tan da takviye itfaiye ekipleri istendi. Gece boyu süren müdahalelerde yangının, diğer alanlara sıçramaması için yoğun mücadele verildi. Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle bugün saat 05.00 sıralarında kontrol altına alındı.Yangın nedeniyle tesis bahçesindeki 3 No'lu sahada yakılarak, enerjiye dönüştürülecek ham maddenin tamamı küle döndü. Halen dumanların yükseldiği yangın bölgesinde soğutma çalışmaları sürdürülüyor. Yaklaşık 4,5 milyon lira değerindeki 30 bin ton ham maddenin kül olduğu yangının çıkış nedeni ise araştırılıyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ali Fuat GÜÇLÜER