Son dakika haber | Biyokütle enerji tesisindeki yangında 30 bin ton ham madde kül oldu
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Son dakika haber | Biyokütle enerji tesisindeki yangında 30 bin ton ham madde kül oldu

Son dakika haber | Biyokütle enerji tesisindeki yangında 30 bin ton ham madde kül oldu
Demirören Haber Ajansı / Ali Fuat GÜÇLÜER - Haberler | Güncel

Son dakika haberi: AFYONKARAHİSAR'ın Çay ilçesindeki biyokütle enerji tesisinde, ağaç köklerinin depolandığı alanda dün öğle saatlerinde çıkan yangın, sabaha karşı kontrol altına alındı.

AFYONKARAHİSAR'ın Çay ilçesindeki biyokütle enerji tesisinde, ağaç köklerinin depolandığı alanda dün öğle saatlerinde çıkan yangın, sabaha karşı kontrol altına alındı. Yaklaşık 4,5 milyon lira değerindeki 30 bin ton ham maddenin kül olduğu yangın sonrası soğutma çalışmaları sürdürülüyor.

Çay ilçesine bağlı İstasyon bölgesinde, firmaya ait biyokütle enerji tesisinde, dün saat 16.00 sıralarında, ağaç köklerinin depolandığı 80 bin metrekarelik alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Tesisin bahçesinde bulunan açık hava deposundaki yangın, kısa sürede büyüyerek, enerji üretiminde kullanılacak tüm ağaç köklerini sardı. İlk müdahaleyi tesis çalışanlarının yaptığı yangın için itfaiye ekipleri bölgeye yönlendirildi. Alevlere müdahale amacıyla çevre ilçe ve beldelerin yanı sıra Isparta ve Uşak'tan da takviye itfaiye ekipleri istendi. Gece boyu süren müdahalelerde yangının, diğer alanlara sıçramaması için yoğun mücadele verildi. Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle bugün saat 05.00 sıralarında kontrol altına alındı.Yangın nedeniyle tesis bahçesindeki 3 No'lu sahada yakılarak, enerjiye dönüştürülecek ham maddenin tamamı küle döndü. Halen dumanların yükseldiği yangın bölgesinde soğutma çalışmaları sürdürülüyor. Yaklaşık 4,5 milyon lira değerindeki 30 bin ton ham maddenin kül olduğu yangının çıkış nedeni ise araştırılıyor.


Son dakika haber | Biyokütle enerji tesisindeki yangında 30 bin ton ham madde kül oldu
Son dakika haber | Biyokütle enerji tesisindeki yangında 30 bin ton ham madde kül oldu
Son dakika haber | Biyokütle enerji tesisindeki yangında 30 bin ton ham madde kül oldu
Son dakika haber | Biyokütle enerji tesisindeki yangında 30 bin ton ham madde kül oldu
Son dakika haber | Biyokütle enerji tesisindeki yangında 30 bin ton ham madde kül oldu
Son dakika haber | Biyokütle enerji tesisindeki yangında 30 bin ton ham madde kül oldu
Son dakika haber | Biyokütle enerji tesisindeki yangında 30 bin ton ham madde kül oldu
Son dakika haber | Biyokütle enerji tesisindeki yangında 30 bin ton ham madde kül oldu

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ali Fuat GÜÇLÜER

Afyonkarahisar'da panik devam ediyor! Enerji santralindeki yangın 80 bin metrekarelik alana yayıldı
Afyonkarahisar'da panik devam ediyor! Enerji santralindeki yangın 80 bin metrekarelik alana yayıldı
Afyonkarahisar'da biyoenerji tesisinde yangın çıktı
Afyonkarahisar'da biyoenerji tesisinde yangın çıktı
Üst geçit çöktü, metro araçların üzerine düştü! Meksika'yı sarsan faciada 20 kişi öldü, 49 kişi yaralandı
Üst geçit çöktü, metro araçların üzerine düştü! Meksika'yı sarsan faciada 20 kişi öldü, 49 kişi yaralandı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Murat Kurum Ersin Tatar Mustafa Şentop Süleyman Soylu Antonio Guterres
Magazin Eda Ece Acun Ilıcalı Burcu Biricik Ayşegül Yıldız
Spor Diego Fatih Terim Burak Yılmaz Yılmaz Vural Fırat Aydınus
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Nisan Adana
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Son dakika haber | Biyokütle enerji tesisindeki yangında 30 bin ton ham madde kül oldu - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 4.5.2021 11:23:20. #1.16#

title