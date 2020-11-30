Son dakika haber: Biden, Hazine Bakanlığına eski Fed Başkanı Yellen'ı seçtiğini duyurdu
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Son dakika haber: Biden, Hazine Bakanlığına eski Fed Başkanı Yellen'ı seçtiğini duyurdu

30.11.2020 18:55 | Son Güncelleme: 30.11.2020 18:58
Son dakika haber: Biden, Hazine Bakanlığına eski Fed Başkanı Yellen'ı seçtiğini duyurdu

Bir son dakika haberine göre NEW ABD Başkanlığına seçilen Joe Biden, eski ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Janet Yellen'ın Hazine Bakanı adayı olduğunu doğruladı.

NEW ABD Başkanlığına seçilen Joe Biden, eski ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Janet Yellen'ın Hazine Bakanı adayı olduğunu doğruladı.

Biden yaptığı açıklamada, geçen haftalarda ABD medyasında yer alan haberleri doğrulayarak, Hazine Bakanlığına Yellen'ı seçtiğini belirtti.

Janet Yellen, bu göreve seçilmesinin ABD Senatosu'nda onaylanması durumunda ülke tarihinde bu göreve getirilen ilk kadın olacak.

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Biden'ın Beyaz Saray Bütçe ve Yönetim Ofisi (OMB) Direktörlüğüne Neera Tanden'ı ve Ekonomi Danışmanları Konseyi Başkanlığı'na Cecilia Rouse'ı seçtiğini de duyurdu.

Biden, uzun yıllar danışmanlığını yapan Jared Bernstein ve Heather Boushey'i de Ekonomi Danışmaları Konseyi üyeleri olarak atayacağını kaydetti.

Biden açıklamasında, "Salgını kontrol altına almak için çalışmaya başladığımızda, bu ekonomik kriz sırasında Amerikan halkına acil ekonomik rahatlık sağlayacak ve ekonomimizi her zamankinden daha iyi yapmamızda yardımcı olacak ekip budur." ifadesini kullandı.

Biden söz konusu ekonomi ekibinin "saygın" ve kamu görevlerinde "test" edildiğini de belirtti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahattin Gönültaş

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