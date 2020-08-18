Son dakika haber: Batman'da yangın
Son dakika habere göre Gercüş ilçesi kırsalında çıkan yangın, ekiplerin müdahalesiyle söndürüldü.
18.08.2020 12:53 | Son Güncelleme: 18.08.2020 14:15
Gercüş ilçesi kırsalında çıkan yangın, ekiplerin müdahalesiyle söndürüldü.
İlçeye bağlı Özler köyü kırsalında çıkan yangına Gercüş Belediyesi itfaiye ekiplerince müdahale edildi.
Yaklaşık 3 saat süren çalışma sonucunda yangın, söndürüldü.
Yangında, 300 dönümlük alan zarar gördü.
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Kaynak: AA