Son dakika haber | Başörtülü akademisyene saldırı davasının sanığı hakim karşısına çıktı

Son dakika gündem haberine göre Şişli'de bir parkta akademisyen Neşe Nur Akkaya ve arkadaşı Yasemin Farhat'a saldırdığı gerekçesiyle tutuklanan Eray Çakın'ın, "halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik ve aşağılama" ile "silahla kasten yaralama" suçlarından 6 yıla kadar hapis cezası istemiyle yargılanmasına başlandı.

Şişli'de bir parkta akademisyen Neşe Nur Akkaya ve arkadaşı Yasemin Farhat'a saldırdığı gerekçesiyle tutuklanan Eray Çakın'ın, "halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik ve aşağılama" ile "silahla kasten yaralama" suçlarından 6 yıla kadar hapis cezası istemiyle yargılanmasına başlandı.

İstanbul 60. Asliye Ceza Mahkemesi'ndeki ilk duruşmaya, tutuklu sanık Eray Çakın, tutuklu bulunduğu cezaevinden Ses ve Görüntülü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile katıldı. Duruşmaya gelmeyen davanın müştekileri Neşe Nur Akkaya ve Yasemin Farhat'ın avukatının mazeret dilekçesi sunduğu belirtilirken müşteki kurum Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığını ise avukatı temsil etti.

Duruşmada savunması alınan sanık Çakın, arkadaşlarıyla Nişantaşı'ndaki Mıstık Park'ta oturduklarını, müştekilerin de yan taraflarındaki bankta bulunduklarını belirterek, şunları söyledi:

"Parktaki kedilerden biri müştekilerin yanına gitti. Kediyi ittirdiler. Kedi ikinci kez yanlarına gidince, Neşe Nur Akkaya kediye tekme attı. Ben de 'Buradaki tüm parklarda kedi var, başka bir parka gidebilirsiniz.' dedim. Bunun üzerine cinsel yönelimime ilişkin hakarette bulundu. Ben de 'Bana hakaret edemezsiniz.' dedim. O yüzden, 'Gaziosmanpaşa'da bir parka gidin.' dedim. Elimde içinde çok az su bulunan bir pet şişe vardı. Asıl amacım yere fırlatmaktı. Müşteki de o an ayağa kalkınca şişe yüzüne geldi. Kastım yaralamak değildi. Şişeyi elimden bırakamayınca birkaç kez vurdum. Öyle bir tahrik etti ki beni, bu durumun sonra farkına vardım. İttirme, yere düşürme, başörtüsü çekme gibi hareket olmadı hiçbir şekilde. Başörtüye yönelik hiçbir hakarette bulunmadım, çekmedim. Benim ailemde de başı kapalı insanlar bulunmaktadır."

Müştekinin bu olay yüzünden 3 gün sonra darp raporu aldığını savunan Çakın, "Cinsel yönelimim ve işim gereği kadınlarla pozitif bir ilişki kurarım. Bir kadınla böyle bir sorun yaşadığım için çok üzgünüm. Somut delil olmamasına rağmen 2 aydır burada tutukluyum. Sosyal medyada yaratılan bir grup algı sonucu, siyasi organlar tarafından linç hareketleri başlatıldı. Tutuksuz yargılanmak ve beraat talep ediyorum." ifadelerini de kullandı.

Söz alan Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı avukatı, davaya müdahillik talebinde bulundu.

Tanık beyanları alındı

Duruşmada, Eray Çakın ile olayın yaşandığı parkta oturan 3 kişi tanık olarak dinlenildi.

Görüşü sorulan cumhuriyet savcısı, henüz dinlenilmemiş tanıklara baskı yapma ihtimali göz önüne alınarak sanığın tutukluluk halinin devamına hükmedilmesini istedi.

Davaya ilişkin ara kararını açıklayan mahkeme, tutuklu sanık Eray Çakın'ın, suçun vasıf-mahiyeti, işleniş biçimi ve delillerin henüz toplanmamış olması gerekçeleriyle tutukluluk halinin devamına karar verdi.

Müştekilerin davaya müdahilliğine hükmeden mahkeme, duruşmayı 26 Ağustos'a erteledi.

İddianameden

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, Çakın'ın 6 Haziran'da Teşvikiye'deki Mıstık Parkı'nda arkadaşlarıyla oturduğu sırada, parka gelen ve başörtülü olan müştekiler Neşe Nur Akkaya ile Yasemin Farhat'a rahatsızlık verecek nitelikte aralıksız olarak baktığı aktarılıyor.

Çakın'ın, müştekilerin yanına gelen kediyi gerekçe göstererek, "Ben sizden rahatsız oluyorum. Gaziosmanpaşa'ya gidin. Burada yaşayamazsınız. Buradan gidin." şeklinde yüksek sesle parkta bulunan insanları galeyana getirmek ve müştekilere karşı kışkırtmak amacıyla bağırdığı anlatılan iddianamede, sanığın söylemi ve Akkaya'nın başörtüsüne yönelen saldırısı nedeniyle müştekilerin parkta bulunan insanlardan korkarak tedirginlik hissettikleri, hatta olayda yaşanan korku nedeniyle müşteki Yasemin Farhat'ın İstanbul'dan ayrıldığı, Çakın'ın eylemi nedeniyle müştekiler ve kamu güvenliği açısından yakın bir tehlike ortaya çıktığı vurgulanıyor.

İddianamede, olay sırasında sanığın su şişesi olduğunu söylediği ancak ne olduğu tespit edilemeyen bir cisimle müşteki Neşe Nur Akkaya'nın yüzüne birden fazla kez vurduğu, başörtüsünden çektiği ve yere düşürdüğü, Akkaya'nın yüz bölgesinde, boynunda, elinde ve ayak bölgesinde morluklar oluştuğu ifade edilirken, olaydan sonra ele geçirilemeyen ve sanığın suçta kullandığı cismin, saldırıda kolaylık sağlaması ve müştekinin daha fazla yaralanmasına elverişli olması nedeniyle silah kapsamında değerlendirildiği kaydediliyor.

İddianamede, sanık Çakın'ın, Neşe Nur Akkaya'ya karşı, "silahla kasten yaralama" suçundan 6 aydan 1 yıl 6 aya ve her iki müştekiye karşı da "halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik etme" suçundan 1 yıl 6 aydan 4 yıl 6 aya kadar olmak üzere toplam 2 yıldan 6 yıla kadar hapisle cezalandırılması isteniyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Murat Kaya