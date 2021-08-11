Son dakika haber | Başörtülü akademisyene saldırı davasının sanığı hakim karşısına çıktı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Son dakika haber | Başörtülü akademisyene saldırı davasının sanığı hakim karşısına çıktı

Son dakika haber | Başörtülü akademisyene saldırı davasının sanığı hakim karşısına çıktı
Anadolu Ajansı / Murat Kaya - Haberler | Güncel

Son dakika gündem haberine göre Şişli'de bir parkta akademisyen Neşe Nur Akkaya ve arkadaşı Yasemin Farhat'a saldırdığı gerekçesiyle tutuklanan Eray Çakın'ın, "halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik ve aşağılama" ile "silahla kasten yaralama" suçlarından 6 yıla kadar hapis cezası istemiyle yargılanmasına başlandı.

Şişli'de bir parkta akademisyen Neşe Nur Akkaya ve arkadaşı Yasemin Farhat'a saldırdığı gerekçesiyle tutuklanan Eray Çakın'ın, "halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik ve aşağılama" ile "silahla kasten yaralama" suçlarından 6 yıla kadar hapis cezası istemiyle yargılanmasına başlandı.

İstanbul 60. Asliye Ceza Mahkemesi'ndeki ilk duruşmaya, tutuklu sanık Eray Çakın, tutuklu bulunduğu cezaevinden Ses ve Görüntülü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile katıldı. Duruşmaya gelmeyen davanın müştekileri Neşe Nur Akkaya ve Yasemin Farhat'ın avukatının mazeret dilekçesi sunduğu belirtilirken müşteki kurum Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığını ise avukatı temsil etti.

Duruşmada savunması alınan sanık Çakın, arkadaşlarıyla Nişantaşı'ndaki Mıstık Park'ta oturduklarını, müştekilerin de yan taraflarındaki bankta bulunduklarını belirterek, şunları söyledi:

"Parktaki kedilerden biri müştekilerin yanına gitti. Kediyi ittirdiler. Kedi ikinci kez yanlarına gidince, Neşe Nur Akkaya kediye tekme attı. Ben de 'Buradaki tüm parklarda kedi var, başka bir parka gidebilirsiniz.' dedim. Bunun üzerine cinsel yönelimime ilişkin hakarette bulundu. Ben de 'Bana hakaret edemezsiniz.' dedim. O yüzden, 'Gaziosmanpaşa'da bir parka gidin.' dedim. Elimde içinde çok az su bulunan bir pet şişe vardı. Asıl amacım yere fırlatmaktı. Müşteki de o an ayağa kalkınca şişe yüzüne geldi. Kastım yaralamak değildi. Şişeyi elimden bırakamayınca birkaç kez vurdum. Öyle bir tahrik etti ki beni, bu durumun sonra farkına vardım. İttirme, yere düşürme, başörtüsü çekme gibi hareket olmadı hiçbir şekilde. Başörtüye yönelik hiçbir hakarette bulunmadım, çekmedim. Benim ailemde de başı kapalı insanlar bulunmaktadır."

Müştekinin bu olay yüzünden 3 gün sonra darp raporu aldığını savunan Çakın, "Cinsel yönelimim ve işim gereği kadınlarla pozitif bir ilişki kurarım. Bir kadınla böyle bir sorun yaşadığım için çok üzgünüm. Somut delil olmamasına rağmen 2 aydır burada tutukluyum. Sosyal medyada yaratılan bir grup algı sonucu, siyasi organlar tarafından linç hareketleri başlatıldı. Tutuksuz yargılanmak ve beraat talep ediyorum." ifadelerini de kullandı.

Söz alan Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı avukatı, davaya müdahillik talebinde bulundu.

Tanık beyanları alındı

Duruşmada, Eray Çakın ile olayın yaşandığı parkta oturan 3 kişi tanık olarak dinlenildi.

Görüşü sorulan cumhuriyet savcısı, henüz dinlenilmemiş tanıklara baskı yapma ihtimali göz önüne alınarak sanığın tutukluluk halinin devamına hükmedilmesini istedi.

Davaya ilişkin ara kararını açıklayan mahkeme, tutuklu sanık Eray Çakın'ın, suçun vasıf-mahiyeti, işleniş biçimi ve delillerin henüz toplanmamış olması gerekçeleriyle tutukluluk halinin devamına karar verdi.

Müştekilerin davaya müdahilliğine hükmeden mahkeme, duruşmayı 26 Ağustos'a erteledi.

İddianameden

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, Çakın'ın 6 Haziran'da Teşvikiye'deki Mıstık Parkı'nda arkadaşlarıyla oturduğu sırada, parka gelen ve başörtülü olan müştekiler Neşe Nur Akkaya ile Yasemin Farhat'a rahatsızlık verecek nitelikte aralıksız olarak baktığı aktarılıyor.

Çakın'ın, müştekilerin yanına gelen kediyi gerekçe göstererek, "Ben sizden rahatsız oluyorum. Gaziosmanpaşa'ya gidin. Burada yaşayamazsınız. Buradan gidin." şeklinde yüksek sesle parkta bulunan insanları galeyana getirmek ve müştekilere karşı kışkırtmak amacıyla bağırdığı anlatılan iddianamede, sanığın söylemi ve Akkaya'nın başörtüsüne yönelen saldırısı nedeniyle müştekilerin parkta bulunan insanlardan korkarak tedirginlik hissettikleri, hatta olayda yaşanan korku nedeniyle müşteki Yasemin Farhat'ın İstanbul'dan ayrıldığı, Çakın'ın eylemi nedeniyle müştekiler ve kamu güvenliği açısından yakın bir tehlike ortaya çıktığı vurgulanıyor.

İddianamede, olay sırasında sanığın su şişesi olduğunu söylediği ancak ne olduğu tespit edilemeyen bir cisimle müşteki Neşe Nur Akkaya'nın yüzüne birden fazla kez vurduğu, başörtüsünden çektiği ve yere düşürdüğü, Akkaya'nın yüz bölgesinde, boynunda, elinde ve ayak bölgesinde morluklar oluştuğu ifade edilirken, olaydan sonra ele geçirilemeyen ve sanığın suçta kullandığı cismin, saldırıda kolaylık sağlaması ve müştekinin daha fazla yaralanmasına elverişli olması nedeniyle silah kapsamında değerlendirildiği kaydediliyor.

İddianamede, sanık Çakın'ın, Neşe Nur Akkaya'ya karşı, "silahla kasten yaralama" suçundan 6 aydan 1 yıl 6 aya ve her iki müştekiye karşı da "halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik etme" suçundan 1 yıl 6 aydan 4 yıl 6 aya kadar olmak üzere toplam 2 yıldan 6 yıla kadar hapisle cezalandırılması isteniyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Murat Kaya

Prof. Dr. Levent Kurnaz: Küresel ısınmayla deniz seviyesi 70 metre yükselecek, İstanbul 3 adaya bölünecek
Prof. Dr. Levent Kurnaz: Küresel ısınmayla deniz seviyesi 70 metre yükselecek, İstanbul 3 adaya bölünecek
Baraj puanları düşürüldü ama üniversite adaylarını bekleyen yeni bir sorun var: Sıralamalarda sapmalar olacaktır
Baraj puanları düşürüldü ama üniversite adaylarını bekleyen yeni bir sorun var: Sıralamalarda sapmalar olacaktır
Hadımköy'de kayıplara karışan 3 küçük kız son olarak belediyeye ait tuvaletin kameralarına takıldı
Hadımköy'de kayıplara karışan 3 küçük kız son olarak belediyeye ait tuvaletin kameralarına takıldı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Murat Kurum Hulusi Akar Ümit Dündar Mustafa Şentop Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Alişan Cem Yılmaz Şahan Gökbakar Mohammed Al Saloussi
Spor Metin Oktay Fatih Terim Burak Yılmaz Rıza Kayaalp Hatice Kübra İlgün
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Son dakika haber | Başörtülü akademisyene saldırı davasının sanığı hakim karşısına çıktı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 11.8.2021 14:35:27. #1.15#

title