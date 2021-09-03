Son dakika haber | Başkan Pekyatırmacı: "Selçuklu sporcu seçme ve yetiştirme merkezi Konya'ya değer katacak"
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Son dakika haber | Başkan Pekyatırmacı: "Selçuklu sporcu seçme ve yetiştirme merkezi Konya'ya değer katacak"

Son dakika haber | Başkan Pekyatırmacı: 'Selçuklu sporcu seçme ve yetiştirme merkezi Konya'ya değer katacak'
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

Gelen son dakika haberine göre Konya'nın merkez Selçuklu İlçe Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı, Selçuklu Belediyesi tarafından Konya'ya kazandırılacak olan Sporcu Seçme ve Yetiştirme Merkezi inşaat alanında incelemelerde bulundu.

Konya'nın merkez Selçuklu İlçe Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı, Selçuklu Belediyesi tarafından Konya'ya kazandırılacak olan Sporcu Seçme ve Yetiştirme Merkezi inşaat alanında incelemelerde bulundu.

Selçuklu Belediyesi ülkemizin spor altyapısına katkı sunacak Konya'nın ilk, Türkiye'nin de en kapsamlı spor tesislerinden biri olacak Sporcu Seçme ve Yetiştirme Merkezi'ni Konya'ya kazandırıyor. Sancak Mahallesi'nde yapımına başlanan tesis 2022 yılında tamamlanarak hizmete açılacak. Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı, kendi enerjisinin yüzde 90'ını çatısında kurulacak olan GES ile güneşten temin edecek olan Türkiye'nin ilk Yeşil Sertifikalı (LEED) sporcu yetiştirme merkezi inşaatında incelemelerde bulundu. İnşaat alanını gezen Başkan Pekyatırmacı sürdürülen çalışmalar hakkında yetkililerden bilgi aldı.

"Hedefimiz olimpiyatlara sporcu yetiştirmek"

Türkiye'nin en büyük sporcu merkezlerinden birinin yatırımına başladıklarını ifade eden Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı, "Yaklaşık 45 bin metrekare alan üzerinde 23 bin 500 metrekare toplam kapalı alanı olan, 18 branşta aynı anda sporcuların burada hem eğitim faaliyetlerini hem de spor faaliyetlerini yürütebilecekleri Türkiye'nin en büyük en kapsamlı sporcu merkezlerinden birinin yatırımını şuanda Konya'mızda yapıyoruz. İnşallah 2022 yılı içerisinde bu yatırımımızı tamamlayıp Konyalıların hizmetine sunmak istiyoruz. Burada yaptığımız yatırım sadece Selçuklu ilçemize değil bütün Konya'ya hatta bölgemize değer katacak bir yatırım olacak. Çünkü burada hem gençlerimizin yeteneklerini, kabiliyetlerini keşfedeceğiz hem de hedefimiz olimpiyatlara sporcu yetiştirmek. Bu manada Selçuklu Belediyesi Spor Kulübümüz bu zamana kadar yaptığı faaliyetler ve elde ettiği başarılar buradaki yapacağımız yatırımın altını dolduruyor. İnşallah önümüzdeki süreçte hedefimiz tüm gençlerimizin burada yapacağımız tesiste yeteneklerini kabiliyetlerini, özel usullerle, özel bilimsel yöntemlerle keşfetmek" dedi. - KONYA

Son dakika haber | Başkan Pekyatırmacı: 'Selçuklu sporcu seçme ve yetiştirme merkezi Konya'ya değer katacak'
Son dakika haber | Başkan Pekyatırmacı: 'Selçuklu sporcu seçme ve yetiştirme merkezi Konya'ya değer katacak'
Son dakika haber | Başkan Pekyatırmacı: 'Selçuklu sporcu seçme ve yetiştirme merkezi Konya'ya değer katacak'

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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