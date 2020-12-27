Son dakika haber! Başkan Işık'a yıllar sonra vefa ziyareti

Suriye'nin Halep şehrinde teyzesiyle pazara giderken düşen bomba sebebiyle bir ayağı kopan Muhammed Nihrebi, Gürsu Belediyesi'nin temin ettiği protez bacakla yeniden ayağa kalktı.

Gürsu Belediyesi Sosyal İşler Müdürlüğü tarafından, dört yıl önce temin edilen protez bacağıyla artık yürüyebilen savaş mağduru Suriyeli Muhammed Nihrebi, ayağa kalkması için destek sunan Belediye Başkanı Mustafa Işık'ı yıllar sonra makamında ziyaret etti. Yeniden yürüyebilmenin sevincini anlatmaya kelimelerin yetersiz kalacağını vurgulayan Suriyeli genç, çok zorlu süreçler yaşadıklarını ama hayatın devam ettiğini ve acılarını dindirmeye, çaresizliklerine çare bulmaya çalışan ve yeniden ayağa kalkmasını sağlayan herkese çok teşekkür ettiğini söyleyerek, "Yeniden yürüyebilmek çok güzel bir duygu. Başkanım bana bu duyguyu yaşattığınız için size sonsuz teşekkürlerimi sunuyorum" dedi.

"Muhammed ve onun gibi Suriye'de yaşanan insanlık dramıyla hayatları değişen insanların acıları hepimizin yüreğini dağlamakta" diyen Gürsu Belediye Başkanı Mustafa Işık ise, "Suriye'de teyzesiyle pazara giderken üzerlerine düşen bomba sonucu bacağını kaybeden Muhammed'in teyzesi hayatını kaybetmiş. 5 kardeş olan ve Gürsu'da yaşayan Muhammed ve ailesi gibi mağdur olan bu insanlara hepimiz gücümüz ölçüsünde destek olmakla yükümlüyüz. Bizler de elimizden geldiğince destek olup bir nebze de olsa acılara merhem olmuşsak ne mutlu bizlere. Dört yıl geçtikten sonra Muhammed'i böyle yürüyerek, hayata tutunduğunu görmek çok güzel" diye konuştu.

Başkan Işık'ın eşi Sümeyye Işık ve Sosyal İşler Müdürlüğü yetkililerinin de bulunduğu ziyarette, Muhammed Nihrebi, hayata tutunma mücadelesinde yol aldığı süreci anlattı. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı