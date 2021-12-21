Son dakika haber | Başkan Altay: "Sarıkamış şehitlerimizi yüreğimizde yaşatmaya devam edeceğiz"

KONYA (İHA) - Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Sarıkamış Harekatı'nın 107'inci yılı dolayısıyla yayımladığı mesajında "Sarıkamış şehitlerimizi yüreğimizde yaşatmaya, vatan uğruna canlarından geçen tüm kahramanlarımızı, gönlümüzün en ulvi yerinde taşımaya devam edeceğiz" dedi.

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Sarıkamış Harekatı'nın 107'inci yılı dolayısıyla bir mesaj yayımladı. Başkan Altay'ın mesajı şöyle, "Birinci Dünya Savaşı'nın en önemli cephelerinden olan Sarıkamış Harekatı'nda vatan uğruna, bayrak uğruna şahadet şerbetini içerek bu toprakları bizlere emanet eden Sarıkamış şehitlerimizi andığımız önemli bir gündeyiz. Asırlardır sarsılmaz inancıyla, yüreğinde yanan vatan aşkıyla; bağımsızlık için, bayrak için, vatan için fedakarca mücadele etmeyi en önemli görev bilen Mehmetçik, Sarıkamış'ta yine aynı duygularla vatanını savunmuş ve olumsuz hava koşulları neticesinde şehit düşerek yüreğimizde sonsuza dek taşıyacağımız aziz hatıralarını bizlere miras bırakmıştır. Başta Sarıkamış olmak üzere 1. Dünya Harbinde, Allahuekber Dağlarında, Malazgirt'te, Çanakkale'de, Kut'ül Amare'de, 15 Temmuz'da tarih sahnesinin her anında vatanın bağımsız bütünlüğü için verdiği mücadelede şehit düşen her bir kahramanımız, bugünün güçlü Türkiye'sinin en büyük mimarlarındandır. Bizler Sarıkamış şehitlerimizi yüreğimizde yaşatmaya, vatan uğruna canlarından geçen kahramanlarımızı, gönlümüzün en ulvi yerinde taşımaya devam edeceğiz. Vatanımızı canları pahasına savunurken; kardan kefenlere sarılıp şehit düşen Sarıkamış şehitlerimiz başta olma üzere tüm kahramanlarımızı rahmet ve minnetle yad ediyorum. Mekanları cennet olsun" dedi. - KONYA

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